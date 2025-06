Summer Game Fest : l’édition 2025 enregistre un record d’audience historique 

Le 6 juin 2025, Geoff Keighley retrouvait son micro à Los Angeles pour l’édition 2025 de son événement gaming, le Summer Game Fest. Et, avec ses annonces alléchantes, la conférence a atteint des chiffres vertigineux avec un bond de 89 % du nombre de téléspectateurs par rapport à l’édition 2024. Un véritable record, confirmant le Summer Game Fest comme l’un des rendez-vous majeurs de l’industrie vidéoludique.

Le plus abouti de tous les Summer Game Fest ?

Cela fait maintenant 5 ans que le Summer Game Fest nous abreuve en annonces de jeux-vidéos à travers nos écrans. Chaque juin de chaque année, Geoff Keighley (The Game Awards) offre aux développeurs et aux éditeurs une scène pour présenter leurs nouveaux jeux, à travers des bandes-annonces ou des interviews. Grands studios AAA, petites équipes indépendantes…tout y passe. L’engouement sur l’événement est tel qu’au fil des années, le Summer Game Fest est devenu le lieu de prédilection pour les annonces vidéoludiques estivales.

L’édition 2025 a donc débuté le 6 juin dernier, diffusée en direct sur YouTube et Twitch. Et, contre toute attente, l’émission a battu tous les records d’audience. Selon StreamCharts, le stream a attiré plus de 50 millions de vues, avec un pic à plus de 3 millions de spectateurs simultanés. Cela représente donc une augmentation globale de 89 % comparé à l’année dernière. Les vues sur YouTube ont également augmenté de plus de 40 % et celles sur Twitch de 38 %.

D’ailleurs, Geoff Keighley a confirmé sur les médias sociaux qu’il s’agissait du Summer Game Fest le plus regardé de tous les temps.

Thank you for being a part of #SummerGameFest 2025 – our most watched SGF to date.



The live show had over 50 million livestreams, with a peak concurrent audience of 3M+, up 89% YoY, according to StreamsCharts. pic.twitter.com/7osRfKbAeH — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 13, 2025

Alors, à quoi doit-on ce succès du Summer Game Fest 2025 ? Eh bien, la réponse réside sans aucun doute sur les annonces de jeux. Parmi les jeux les plus importants du salon, il y avait Resident Evil Requiem, dévoilant un nouveau scénario avec de nouveaux personnages et une date de sortie fixée au 27 février 2026. Call of Duty: Black Ops 7 était également de la partie, avec sa nouvelle campagne solo futuriste et dystopique et son habituel mode Zombies.

Vivement la prochaine édition !