Xpert knowledge de SightCall : une solution puissante pour stopper la perte de savoir-faire

Face aux départs massifs d’experts, les entreprises perdent chaque jour des connaissances précieuses. Cette “fuite” coûte des milliards et menace la performance de nombreux secteurs. SightCall entend inverser cette tendance avec sa nouvelle solution : Xpert Knowledge, une intelligence artificielle agentique désormais intégrée à la plateforme SightCall Vision™.

Xpert knowledge : réponse innovante à la perte de savoir-faire

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises voient leurs experts partir à la retraite sans transmettre leur savoir. Selon les études, cela engendre chaque année plus de 30 milliards de dollars de pertes dans le monde. SightCall veut préserver ce savoir-faire unique, souvent non documenté. Xpert Knowledge capture en direct l’audio, la vidéo et les annotations réalisées lors d’une intervention. Ainsi, rien n’est perdu et chaque solution reste accessible.

Traditionnellement, la gestion du savoir repose sur des manuels et des procédures écrites après coup. Xpert Knowledge propose une avancée majeure, appelée « KnowledgeOps » par les experts du secteur. Son secret ? Capturer et structurer le savoir au moment même où il est utilisé. L’IA agentique transforme ces échanges en tutoriels visuels et interactifs. Ces contenus dynamiques sont ensuite accessibles à tous les techniciens, dès leur arrivée dans l’entreprise.

Les avantages de l’ia agentique pour former et préserver l’expertise

Grâce à Xpert Knowledge, la formation devient plus facile et plus rapide. La solution crée des vidéos annotées, des instructions audio et des guides utilisables aussitôt. Voici quelques avantages concrets :

Réduction des coûts de formation grâce à des tutoriels pratiques

Facilité d’intégration des nouveaux employés

Optimisation de l’efficacité des assistants IA internes

Connecté à divers outils, Xpert Knowledge accompagne les équipes au quotidien. Il garantit aussi la transmission du savoir, même en cas de départs massifs.

En conclusion, SightCall Xpert Knowledge s’érige comme la solution innovante contre la perte de connaissances. Son approche continue offre un avantage concurrentiel précieux aux entreprises. En adoptant cette technologie, elles préservent leur expertise, assurent la montée en compétence de leurs équipes et investissent dans l’avenir. C’est le moment pour chaque organisation de transformer chaque intervention en nouvelle opportunité d’apprentissage.

