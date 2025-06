Redwood Software booste la transformation SAP avec succès et agilité

La transformation numérique des entreprises évolue rapidement. Ainsi, pour rester compétitifs, les acteurs doivent adopter des solutions d’automatisation performantes. Dans ce contexte, Redwood Software s’impose aujourd’hui comme un partenaire clé pour moderniser les processus SAP, tout en posant les bases nécessaires à l’intégration de l’intelligence artificielle (IA). En effet, voici comment cette entreprise accompagne la réussite de grands groupes comme Southwest Gas et RS Group.

Redwood Software propose des outils qui facilitent la transition vers un environnement SAP moderne et automatisé. Grâce à sa solution RunMyJobs, les entreprises comme Southwest Gas peuvent automatiser l’ensemble de leurs processus métier. Cela réduit les erreurs humaines et garantit la qualité des données essentielles pour exploiter l’IA. Les tâches complexes sont orchestrées efficacement, permettant de gagner du temps et d’apporter plus d’agilité aux équipes.

L’automatisation intelligente pour une efficacité maximale

Avec RunMyJobs, les clients bénéficient d’une orchestration intelligente des processus, intégrant à la fois des systèmes SAP et non SAP. Redwood Insights, la nouveauté dévoilée lors du salon SAP Sapphire, offre une visibilité en temps réel sur les flux automatisés. Elle permet ainsi de repérer rapidement les problèmes, d’optimiser chaque opération et de renforcer la conformité. Cette approche aide RS Group à obtenir une fiabilité opérationnelle supérieure à 99% et à éliminer les perturbations quotidiennes.

RunMyJobs et SAP : un partenariat stratégique pour l’IA

L’intégration native de RunMyJobs by Redwood au sein de SAP S/4HANA et d’autres services cloud garantit une transformation sûre et évolutive. Les collaborations entre Redwood Software et SAP démontrent que la synergie entre automatisation et IA permet de débloquer de nouvelles opportunités. Grâce à ce partenariat, les entreprises peuvent adopter rapidement les dernières technologies et assurer la fiabilité de leurs opérations tout en accélérant leur retour sur investissement.

En conclusion, Redwood Software s’impose comme un catalyseur pour les entreprises souhaitant accélérer leur transformation digitale et préparer l’arrivée de l’IA. Sa technologie d’automatisation avancée améliore l’efficacité, assure une meilleure visibilité et facilite l’intégration des innovations SAP. Adopter une solution comme RunMyJobs, c’est choisir l’agilité et la performance pour son avenir numérique.

