Supermicro NVIDIA Blackwell : un bond exceptionnel pour l’IA en Europe

La révolution de l’intelligence artificielle accélère en Europe. Grâce au lancement du plus vaste portefeuille de solutions Supermicro NVIDIA Blackwell, les entreprises européennes disposent désormais d’outils puissants pour bâtir leurs usines d’IA. Ces nouvelles solutions facilitent le déploiement de projets IA et offrent des performances inédites.

Supermicro élargit son offre IA avec NVIDIA Blackwell en Europe

Supermicro lance plus de 30 solutions spécialement conçues pour l’architecture NVIDIA Blackwell. Ce vaste portefeuille couvre les systèmes HGX B200 refroidis par air ou liquide, GB200 NVL72 et RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Cette diversité permet d’accélérer la mise en ligne des usines d’IA en s’adaptant à tous les environnements informatiques.

Grâce à une collaboration étroite avec NVIDIA, Supermicro propose des systèmes certifiés et des architectures validées par NVIDIA Enterprise AI Factory. Ainsi, les entreprises bénéficient d’une infrastructure fiable, évolutive et prête pour les prochaines générations de processeurs GB300 et HGX B300.

Des solutions optimisées pour des usines d’IA performantes

Supermicro propose des innovations majeures pour soutenir les charges de travail exigeantes en intelligence artificielle. Parmi les nouveautés, on retrouve :

Le serveur NVIDIA HGX B200 à refroidissement liquide 4U avec gestion facilitée des câbles.

à refroidissement liquide 4U avec gestion facilitée des câbles. Des unités de distribution du liquide de refroidissement capables d’éliminer jusqu’à 250 kW de chaleur par rack.

Des systèmes polyvalents, du centre de données à la périphérie, intégrant la plus récente NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition .

. L’intégration de la carte de commutation PCIe NVIDIA MGX pour un réseau ultra-rapide.

Grâce à ces innovations, les entreprises déploient davantage de puissance de calcul tout en maîtrisant la consommation énergétique et la chaleur dégagée.

Intégration avancée du refroidissement liquide et gestion des données

Les nouveaux serveurs Supermicro intègrent des technologies de refroidissement liquide avancées pour supporter des charges de calcul intensives. Cette solution garantit une performance thermique optimale, même pour des usages prolongés. Les entreprises peuvent alors exploiter la pleine puissance des modèles IA sans surchauffer leurs installations.

Supermicro simplifie aussi la gestion des infrastructures grâce à sa solution SuperCloud Composer. L’orchestration devient intuitive, les déploiements sont plus rapides et les transitions vers les futurs modèles NVIDIA se font sans changer l’infrastructure existante.

Avec la nouvelle gamme Supermicro NVIDIA Blackwell, les entreprises européennes disposent de solutions d’IA prêtes à l’emploi, efficaces et évolutives. En combinant innovations matérielles, gestion simplifiée et partenariats stratégiques avec NVIDIA, Supermicro positionne l’Europe à la pointe de l’industrie IA. Aujourd’hui, déployer une usine d’IA performante et pérenne n’a jamais été aussi simple et rapide.

