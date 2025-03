Supermicro booste l’IA avec NVIDIA RTX PRO 6000

Dans un monde où l’accélération des performances est cruciale, Supermicro fait un nouveau pas en avant. La société annonce l’élargissement de son portefeuille d’IA d’entreprise avec plus de 100 systèmes optimisés pour GPU. Ces systèmes prennent en charge le prochain NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, promettant d’améliorer considérablement les capacités des centres de données.

Extension du portefeuille GPU de Supermicro

Supermicro étend son offre en intégrant de nouveaux systèmes GPU PCIe. Cette extension vise à répondre aux exigences des centres de données modernes. En offrant jusqu’à 10 GPU double largeur, la gamme de Supermicro garantit flexibilité et optimisation. Elle s’adresse particulièrement aux charges de travail d’inférence LLM d’IA d’entreprise.

Prise en charge du NVIDIA RTX PRO 6000

Avec le nouvel NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, Supermicro renforce ses capacités. Ce GPU, avec une mémoire GDDR7 plus rapide, double la capacité mémoire. Il prend en charge l’interface PCIe 5.0. Ceci permet une communication accélérée entre GPU et CPU. De plus, les nouvelles capacités de Multi-Instance GPU (MIG) facilitent le partage des ressources.

Supermicro et la performance des centres de données

Supermicro, leader du secteur, optimise ses systèmes pour maximiser les performances. Les configurations NVLink™ à 2 et 4 voies sur le NVIDIA H200 NVL améliorent les performances d’AI et HPC. Ces systèmes, certifiés NVIDIA, garantissent compatibilité et support. Ils rendent le déploiement de l’intelligence artificielle plus simple et plus rapide.

En conclusion, l’avancée de Supermicro avec le support des GPU NVIDIA RTX PRO 6000 représente une révolution. Les entreprises peuvent désormais exploiter la puissance du calcul accéléré en toute confiance. En étendant son portefeuille, Supermicro prouve son engagement à rester à la pointe de la technologie d’IA. La performance et la flexibilité restent au cœur de ses innovations.

