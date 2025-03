Game Pass – Le moyen le moins cher de jouer à des jeux sur console ?

Le jeu vidéo peut être un loisir coûteux, mais que diriez-vous de pouvoir jouer à des centaines de titres sans vous ruiner ? Vous le savez déjà : il existe Xbox Game Pass, le service d’abonnement ultime pour les joueurs. Mais est-ce vraiment le moyen le moins cher de jouer ? Examinons les avantages et voyons comment ils se comparent.



Pourquoi le Game Pass fait-il rêver ?

Vous connaissez déjà la formule : Xbox Game Pass vous donne accès à des centaines de jeux pour un seul abonnement mensuel. Des superproductions à gros budget ? Check. Des perles rares indé ? Re-check.

Que vous soyez en train de terrasser The Covenant dans Halo, de faire la course dans Forza Horizon 5 ou de pleurer sur Celeste, Game Pass est là pour vous.

Les jeux par abonnement sont souvent critiqués car ils « ruinent » le gaming, surtout lorsqu’ils sont associés à des tactiques prédatrices de live-service. Mais est-ce vraiment si mal quand on peut jouer à plus d’une centaine de jeux pour le petit prix demandé chaque mois ? Dites ce que vous voulez, mais la valeur ajoutée d’un Xbox Game Pass Ultimate pas cher est tout simplement incroyable.



Quel est l’intérêt ? (Indice : c’est vraiment pas cher)

Parlons chiffres. Un seul jeu à gros budget peut vous coûter € 60. Multipliez cela par trois ou quatre jeux par an, et vous obtenez une dépense de plus de € 200. Le Game Pass ? Il est proposé à partir de € 6,99 par mois, ou € 12,99 si vous optez pour le niveau Ultimate.

Pour moins de €200 par an, vous avez accès à plus de 400 jeux. C’est comme si vous entriez dans un magasin de jeux vidéo, en disant « Je prends tout » et que vous repartiez avec la monnaie. Qui résisterait à cette offre ?



Jouez à ce que vous voulez, quand vous voulez

Game Pass ne vous permet pas seulement d’économiser de l’argent, il vous ouvre un tout nouveau monde dans le domaine des jeux vidéo. Vous aimez les RPG ? Plongez dans Starfield. Vous préférez les jeux de tir bourrés d’adrénaline ? Essayez DOOM Eternal. Vous êtes nostalgique ? Chargez Skyrim pour la 50e fois.

Et il n’y a pas que les gros succès. Game Pass regorge de chefs-d’œuvre indépendants tels que Hades, Stardew Valley et Slay the Spire. Ce sont le genre de jeux que vous n’achèteriez peut-être pas en temps normal, mais une fois que vous les essayez, vous êtes accro. De plus, avec autant de genres à explorer, vous trouverez toujours quelque chose de nouveau à aimer, qu’il s’agisse d’un jeu de simulation de ferme relaxant ou d’un roguelike au rythme effréné. Et si ce n’est pas le cas, vous n’avez pas vraiment payé, donc il n’y a pas de risque.



Des avantages au delà de gaming

Game Pass ne se limite pas aux jeux. Avec le niveau Ultimate, vous bénéficiez d’EA Play, qui vous permet de vous détendre avec FIFA, Battlefield ou Les Sims. Vous voulez jouer n’importe où ? Avec le cloud gaming, vous pouvez jouer à des jeux en streaming sans les installer.

Et si vous tombez amoureux d’un jeu, les abonnés Game Pass bénéficient de réductions exclusives pour l’acheter et le conserver. En gros, vous économisez de l’argent tout en économisant de l’argent.



Alors, est-ce la façon la moins chère de jouer ?

Tout à fait. Avec de nouveaux jeux ajoutés en permanence et aucun coût initial pour les titres individuels, le Game Pass vous permet de tirer le meilleur parti de votre argent par rapport à toute autre option de jeu existante.

Si vous n’êtes pas encore à bord, c’est le moment d’acheter le Xbox Game Pass Ultimate. Et voici un conseil de pro : les places de marché numériques comme Eneba proposent souvent des offres exceptionnelles sur les abonnements Game Pass, ce qui rend l’action encore plus abordable. Que vous soyez amateur de jeux sur console, mobile ou PC, Eneba a ce qu’il vous faut pour faire plaisir à votre portefeuille.