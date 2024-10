Xbox Game Pass : Les nouveaux jeux d’octobre 2024 arrivent avec des titres de premier plan

L’offre de Xbox Game Pass a évolué avec le temps. Autrefois considéré comme le meilleur bon plan du marché, le service a dû s’adapter après le rachat d’Activision-Blizzard. Désormais, seuls les membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC pourront accéder aux jeux dès leur sortie. La formule de base, maintenant appelée Xbox Game Pass Console, ne comprend plus ces lancements en exclusivité. Ce changement a également entraîné une augmentation du prix de l’abonnement Ultimate. Malgré ces ajustements, Microsoft reste fidèle à son calendrier de sorties. Les nouveaux jeux d’octobre sont maintenant annoncés.

Une offre de plus en plus segmentée mais toujours riche en contenu de qualité

Le Xbox Game Pass a évolué, apportant de nouvelles formules comme le XGP Console et des ajustements tarifaires. Désormais, seuls les abonnés des versions Ultimate et PC auront accès aux jeux dès leur lancement. Ce changement stratégique vise à maximiser la rentabilité suite au rachat d’Activision-Blizzard. Malgré ces ajustements, l’engagement de Microsoft reste intact : fournir un contenu attractif et varié à sa communauté. La liste de jeux d’octobre 2024 le prouve avec des titres phares qui devraient satisfaire les amateurs de divers genres.

Découvrez les nouveaux jeux Xbox Game Pass d’octobre 2024, un mélange de genres variés et d’aventures palpitantes

Le mois d’octobre 2024 s’annonce riche en nouveautés pour les abonnés du Xbox Game Pass. Voici la liste des titres qui feront leur entrée dans le catalogue à partir de ce mois-ci :

MLB The Show 24 (Console) – Disponible dès le 2 octobre pour les abonnés au Game Pass Standard. Les fans de baseball pourront profiter d’une expérience immersive avec des graphismes améliorés et des mécaniques de jeu encore plus abouties.

Open Roads (Console) – Sortie le 2 octobre sur Game Pass Standard. Un jeu narratif à la première personne qui vous plonge dans un road trip familial où les secrets du passé refont surface.

Sifu (Cloud, Console, & PC) – Arrivée prévue le 2 octobre pour les abonnés Ultimate, PC, et Standard. Un beat’em up intense avec une mécanique de vieillissement unique. Parfait pour les amateurs de jeux de combat exigeants.

Mad Streets (Cloud, Console, & PC) – Disponible le 7 octobre pour tous les abonnés. Un jeu multijoueur à l’esprit déjanté, où des bagarres hilarantes vous attendent. C’est l’idéal pour des soirées entre amis.

Inscryption (Cloud, Console, & PC) – À découvrir le 10 octobre pour les membres Ultimate, PC et Standard. Ce jeu de cartes mystérieux vous plonge dans un univers sombre, où chaque carte jouée a des conséquences inattendues. Une expérience unique qui mélange horreur psychologique et stratégie.

Ces ajouts démontrent une volonté de diversifier le catalogue et de satisfaire les fans de tous les horizons.

Le rachat d’Activision-Blizzard marque un tournant avec des ajouts significatifs au catalogue Xbox Game Pass

Depuis l’acquisition d’Activision-Blizzard par Microsoft, le Game Pass bénéficie de sorties très attendues. Call of Duty : Black Ops 6, disponible en exclusivité pour les abonnés Ultimate et PC dès son lancement, est sans doute la plus grosse sortie de ce mois-ci. Cette nouveauté est le reflet de l’intégration des franchises Activision au sein de l’écosystème Xbox. Avec ce type d’ajouts, Microsoft cherche clairement à fidéliser sa base de joueurs en leur proposant des titres AAA dès leur arrivée sur le marché.

Dernière chance pour découvrir les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass le 15 octobre 2024

Comme à chaque mois, de nouveaux titres arrivent et d’autres quittent le service. Voici la liste des jeux qui ne seront plus disponibles à partir du 15 octobre :

Dyson Sphere Program (PC) : Un jeu de simulation de construction qui vous plonge dans la gestion d’une méga structure spatiale.

Everspace 2 (Cloud, Console, & PC) : Un shooter spatial alliant exploration et combats dans un univers coloré.

From Space (Cloud, Console, & PC) : Défendez la Terre contre une invasion extraterrestre dans ce shooter coopératif.

F1 Manager 2023 (Cloud, Console, & PC) : Prenez les commandes d’une écurie de Formule 1 et gérez chaque aspect de la compétition.

Scorn (Cloud, Console, & PC) : Une aventure horrifique à la première personne avec une ambiance oppressante inspirée de l’univers de H.R. Giger.

Assurez-vous de terminer ces titres avant leur retrait, surtout si vous êtes déjà bien avancé dans votre progression.