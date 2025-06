C’est officiel, Call of Duty: Black Ops 7 est en route ! 

Lors du Xbox Games Showcase de juin 2025, Activision a enfin levé le voile sur Call of Duty : Black Ops 7 dans une bande-annonce cinématique spectaculaire. Ce nouvel opus, développé conjointement par Treyarch et Raven Software, s’annonce futuriste et plongera les joueurs dans une guerre psychologique aux allures dystopiques. On vous dit tout !

Voir aussi : State of Play : IO Interactive dévoile la bande-annonce de James Bond 007: First Light

Call Of Duty: Black Ops 7 : le retour spectaculaire de David Mason

L’histoire de Call of Duty: Black Ops 7 se déroule donc en 2035, dans un monde où la guerre psychologique est devenue une force puissante. Les joueurs incarneront l’ancien héros de Black Ops 2, David “Section” Mason, toujours interprété par Milo Ventimiglia. À la tête d’une escouade de combat de pointe, il fera face à un redoutable adversaire capable de manipuler les esprits à grande échelle. Il se pourrait même que ce nouvel antagoniste est une réminiscence numérique de Raúl Menéndez, mais sous forme d’intelligence artificielle.

L’ambiance du jeu marque également un virage notable, passant de l’action vers le thriller psychologique. Le teaser évoque les influences d’œuvres telles qu’Alan Wake, où la frontière entre réalité et illusion s’efface. Treyarch promet une narration plus immersive, ainsi que la possibilité de parcourir la campagne en solo ou en coopération, avec un arsenal futuriste cohérent avec son univers.

Enfin, Call of Duty: Black Ops 7 embarque un mode multijoueur autonome avec de nouvelles cartes. Le mode zombies est également au programme, avec un histoire toujours ancrée dans la mythologie du Dark Aether.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour Call of Duty: Black Ops 7. Tout ce que l’on sait, c’est qu’au moment de son lancement, il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.

Découvrez la bande-annonce de présentation du jeu dans la vidéo ci-dessous :