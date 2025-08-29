Time Takers : le jeu de tir et de survie dévoile son gameplay à la Gamescom 2025

La Gamescom 2025 a été le théâtre de nombreuses annonces de tous genres, et les jeux de tir étaient bien sûr de la partie. C’est le cas du petit bébé de NCSOFT et Mistil Games : leur nouveau projet, Time Takers, un jeu de tir en équipe à la troisième personne, avec comme ressource centrale des affrontements le temps. On vous explique.

Time Takers, un nom qui dit tout

Révélé en grande pompe lors de l’Opening Night Live, Time Takers s’est offert un double coup d’éclat : une bande-annonce cinématique colorée et une première vidéo de gameplay. Dans ce shooter en équipes de trois joueurs, l’objectif ne se limite pas seulement à éliminer ses adversaires. Chaque action du joueur dépend d’une ressource baptisée Time Energy, pouvant être obtenue en ramassant des objets dans le monde, en tuant des monstres ou en battant d’autres joueurs.

Une fois le consommable en main, le joueur peut acheter des améliorations appelées “applications”. Il peut également activer des capacités spéciales et même ressusciter temporairement un allié. Dépenser ou conserver cette énergie devient donc un enjeu crucial dans le jeu. Enfin, comme tout battle royale qui se respecte, Time Takers propose des zones qui rétrécissent progressivement, poussant les joueurs à jouer de manière agressive.

Mistil Games n’a pas hésité à jouer la carte de l’originalité. Les “Time Travelers”, héros jouables du titre, semblent surgir de toutes les époques et imaginaires. On voit alors débarquer chevaliers en armure médiévale, combattants futuristes, guerriers tribaux, et même un chimpanzé en combinaison spatiale. Le tout s’anime dans un moteur graphique spectaculaire, où effets de distorsion temporelle et environnements variés donnent au jeu une identité visuelle affirmée.

Positionné comme un free-to-play, Time Takers sortira d’abord sur PC via Steam, avec une extension console déjà dans les cartons. NCSoft parle d’une sortie en 2026, mais promet déjà un premier playtest dès septembre 2025.

En attendant, regardez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :