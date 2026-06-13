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Révolution positive : BodyScan 2 promet une santé maîtrisée à domicile

il y a 1 heureDernière mise à jour: 13 juin 2026
2 minutes de lecture
WBS 3

La marque Withings frappe fort ! Elle dévoile le BodyScan 2, une balance connectée qui transforme le suivi santé à la maison. Connue pour avoir lancé le premier pèse-personne intelligent, l’entreprise française s’impose à nouveau par l’innovation. Sa nouvelle station de santé promet ni plus ni moins la précision d’un laboratoire… directement dans votre salle de bains !

BodyScan 2 : un laboratoire clinique à domicile

Withings BodyScan 2 disponible : une nouvelle référence pour le suivi préventif de la santé et de la longévité
Withings BodyScan 2 disponible : une nouvelle référence pour le suivi préventif de la santé et de la longévité

Le BodyScan 2 n’est pas une simple balance. Grâce à sa technologie BIS à 13 fréquences — le double du standard clinique —, il analyse la composition corporelle sur six zones : bras, jambes, tronc. Son écran couleur HD intégré dans la poignée rend les résultats lisibles en temps réel et sans perte de temps. Fini les estimations hasardeuses : les données sont dignes d’un DEXA, la référence des sportifs et des chercheurs.

Cet appareil suit jusqu’à 60 biomarqueurs, dont la graisse viscérale, la masse musculaire par zone, l’oxygène sanguin, la résilience au glucose et la santé nerveuse. BodyScan 2 va plus loin : il propose un ECG à 6 dérivations, mesure la pression artérielle, l’« âge cardiovasculaire » et même la fonction de pompage cardiaque grâce à la cardiographie par impédance. Ces technologies, autrefois réservées aux hôpitaux, deviennent ainsi accessibles à tous pour moins de 500 € (contre plus de 16 000 € pour du matériel pro !).

Détection précoce : place à la médecine préventive

Le cœur de l’innovation, c’est la détection ultra-précoce des signes du diabète, de l’hypertension ou du déclin musculaire. En effet, l’exclusivité Glucose Resilience révèle comment votre mode de vie influe sur votre santé métabolique, en combinant la santé nerveuse mesurée par la peau et le niveau de graisse viscérale. Par ailleurs, une fonction “Diabetes Risk Score” — en cours de validation réglementaire — estimera votre risque individuel de diabète de type 2.

Aucune autre balance ne rivalise : la BodyScan 2 alerte lors d’hypertension, propose une analyse segmentaire précise (même de la masse osseuse), reconnaît chaque utilisateur automatiquement et offre jusqu’à 15 mois d’autonomie par charge. Vous oubliez la maintenance, vous concentrez sur l’essentiel : votre santé !

Withings complète l’expérience avec Withings+, une version premium de son appli qui centralise toutes les données, donne accès à des scores avancés (âge cardiaque, métabolisme…), et va jusqu’à proposer un assistant santé basé sur l’IA. Ainsi, le contrôle et l’interprétation deviennent simples, rapides et accessibles.

En conclusion, BodyScan 2 repositionne la balance connectée comme un vrai dispositif de prévention et de longévité. Cette “station santé” change la donne, ouvrant la voie à une nouvelle façon de gérer sa santé au quotidien, sur la base de données précises et cliniques. Un grand pas vers la médecine préventive à domicile ! Que pensez-vous de ces innovations ? Prêts à vous confronter à vous-même chaque matin pour vivre mieux et plus longtemps ? Partagez vos avis dans les commentaires ou sur nos réseaux !

il y a 1 heureDernière mise à jour: 13 juin 2026
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Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

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