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PowerX Energy Blade : une avancée prometteuse pour l’énergie des data centers

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 15 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
PowerX Energy Blade optimise le stockage d'énergie pour les centres de données.

PowerX Energy Blade est le nouveau système de stockage d’énergie qui révolutionne la gestion électrique des centres de données. Face à la montée de l’IA et la demande croissante en électricité, PowerX propose une solution qui promet stabilité, efficacité et flexibilité dans ce secteur en pleine mutation. Découvrons les atouts de cette innovation.

Une solution de stockage d’énergie innovante pour les data centers

Le PowerX Energy Blade est un système de batteries monté en rack, conçu pour s’intégrer facilement aux infrastructures existantes. Grâce à sa technologie basée sur des cellules lithium-ion avancées, il assure une réponse ultra-rapide aux fluctuations du réseau. Les centres de données bénéficient ainsi d’un outil efficace pour limiter les coupures et garantir une alimentation stable. L’intégration se fait sans perturber le fonctionnement quotidien des serveurs.

Des performances élevées adaptées aux besoins de l’IA moderne

Avec la multiplication des outils d’intelligence artificielle, les besoins en énergie deviennent critiques. Le PowerX Energy Blade fournit une alimentation en courant continu de 800 V, idéale pour les derniers modèles de GPU dédiés à l’IA. Il permet également de remplacer les batteries de secours classiques, pour une gestion fiable de l’énergie. En quelques millisecondes, le système peut absorber ou libérer de l’électricité selon les besoins du réseau, rendant les opérations plus sûres et réactives.

De nouveaux avantages économiques pour les opérateurs de centres

L’adoption du PowerX Energy Blade ouvre de nouvelles sources de revenus. Les opérateurs peuvent participer à des programmes de réponse à la demande et au marché de la réserve de fréquence. Cela permet de mieux gérer la consommation, de lisser les pointes de demande et d’accéder plus rapidement au réseau électrique. Les contrats d’électricité deviennent également plus avantageux et offrent la possibilité de déployer plus de serveurs sans dépasser les limites budgétaires.

En conclusion, PowerX Energy Blade transforme la façon dont les centres de données consomment et gèrent l’électricité. Il offre stabilité, performance et nouveaux revenus. Ce système confirme l’engagement de PowerX à accompagner l’ère de l’IA avec des solutions énergétiques innovantes et durables.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 15 mai 2026
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La rédac

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