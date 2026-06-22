VivaTech, c’est le plus grand salon de startups d’Europe. Chaque année, Paris attire des jeunes pousses venues du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek autour du cou. Avec nos confrères d’AVING News, j’ai pris le temps de rencontrer les startups coréennes, très nombreuses cette année. L’une d’elles, Quad.BE (voir notre article de présentation), s’attaque à un coin du secteur cosmétique resté très manuel, le développement des emballages.

J’ai rencontré Quad.BE au pavillon K-Startup de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé la marque sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, vitrine européenne pour la Corée

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine startup et tech d’Europe. La Corée du Sud y est venue en nombre, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

Quad.BE exposait dans le pavillon K-Startup, via le Boost Startup Program de l’Incheon Startup Park. L’intention de la marque est claire. Elle vient chercher des contacts et des partenaires côté européen. Pour une jeune pousse coréenne, ce type de salon sert de tête de pont vers le marché occidental.

Quad.BE, une startup d’Incheon venue du beauty-tech

Quad.BE est une société coréenne basée à Incheon, dirigée par son CEO Park SungMin. Sur le salon, c’est Myung Heesang, manager de la marque, qui m’a présenté le projet. L’équipe travaille sur un terrain précis. Numériser ce qu’elle décrit comme la dernière étape analogique de la cosmétique.

Le point de départ tient à un constat de terrain. Aujourd’hui, marques et fabricants d’emballages échangent encore par mails, réunions et envois d’échantillons physiques. Selon le dossier de presse, valider la simple compatibilité de composants prend traditionnellement six à huit semaines. Quad.BE se positionne donc comme une plateforme de transformation numérique pour ce secteur.

MoldWork, le développement d’emballage en ligne

Au stand, Quad.BE met en avant MoldWork, sa plateforme logicielle. Selon eux, un fabricant y charge ses données 3D, qui deviennent des modèles réutilisables. Les marques peuvent alors chercher un emballage dans un catalogue mondial en quelques secondes.

L’outil ne se limite pas à une base de recherche. Selon la marque, une technologie propriétaire recommande automatiquement des combinaisons compatibles entre composants de fabricants différents. Un flacon, un bouchon et une pompe peuvent ainsi venir de sources distinctes. L’utilisateur suit ensuite un flux complet. Recherche d’emballage, assemblage des composants, simulation 3D des matières et couleurs, devis, puis fiche technique générée pour le fabricant.

Côté références, Quad.BE indique que sa solution est adoptée par Amorepacific, numéro un coréen de la cosmétique, après un investissement stratégique. Le dossier de presse cite aussi un déploiement avec Pum-Tech Korea. Une collaboration est prévue avec LG Household & Health Care. Selon eux, l’outil réduit les délais de développement de plus de 50 %.

Pourquoi l’Europe intéresse Quad.BE

Si Quad.BE vient à Paris, c’est pour ouvrir le marché européen. La marque cible l’Europe de l’Ouest, en particulier la France et l’Italie. Elle les présente comme le cœur mondial du packaging cosmétique et du luxe. Elle vise aussi l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Est pour la suite.

Sur place, la boîte cherche deux profils. D’un côté les grandes marques de beauté, comme L’Oréal, LVMH Beauty ou Chanel Beauty, citées comme cibles. De l’autre des fabricants européens, dont elle veut intégrer les données. Selon Myung Heesang, la plateforme ne contient pour l’instant que des données coréennes. L’ajout de fabricants français ou européens l’élargirait nettement.

La suite pour Quad.BE

Pour la suite, Quad.BE joue la carte du réseau plus que du contrat immédiat. Selon Myung Heesang, un seul salon comme VivaTech suffit rarement à signer. La marque veut d’abord présenter MoldWork, rencontrer des clients et recueillir leurs retours.

L’objectif affiché est de signer plus tard avec des marques et des fabricants français. Selon le dossier de presse, le déploiement chez toutes les marques d’Amorepacific était achevé en mai 2026. La société indique que dix-sept acteurs coréens utilisent déjà son système de standardisation des données. VivaTech sert de point d’entrée vers l’Europe.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré RebuilderAI, Greneta et Draph, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.