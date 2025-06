Vivatech 2025 : 5 startups coréennes qui veulent changer la donne en Europe avec des techs durables

À Vivatech 2025, l’innovation coréenne se décline en durabilité, IA et créativité. Sur le pavillon de la KISED, cinq startups se démarquent par leur ambition de transformer des industries clés : cosmétique, BTP, cybersécurité, divertissement et chimie verte. Toutes partagent un même objectif : conquérir le marché européen avec des solutions déjà testées et prêtes à l’emploi. Voici notre sélection des cinq projets à suivre de près.

WooriKidsPlus : une feuille de beauté pour une planète sans plastique

WooriKidsPlus ne vend pas des soins. Elle vend une nouvelle forme de cosmétique. Son innovation : des feuilles solides de soins à activer avec quelques gouttes d’eau. Une alternative légère, nomade et surtout zéro plastique. Tout sur le site officiel WooriKidsPlus

« Chaque année, 15 milliards de contenants cosmétiques sont incinérés ou enfouis car non recyclables », rappelle Kangwook Yoo, CEO. « Avec notre solution, on réduit l’impact à la source ». Leur technologie, appelée Celluble, transforme n’importe quel produit liquide (shampoing, nettoyant, mousse à raser…) en feuille hydrosoluble.

Testée depuis plusieurs années, la formule est production ready. Leur marque propre, Deer Dot, est déjà distribuée en France et en Italie, dans des boutiques sélectives. Mais leur force réside surtout dans leur modèle OEM/ODM. De grandes marques européennes les ont déjà choisis (sous NDA) pour intégrer cette technologie à leur offre.

Si le packaging est biodégradable, c’est surtout la formulation solide qui attire les partenaires. « Elle permet aux marques de garder leurs flacons haut de gamme tout en supprimant l’eau et le plastique ». Seule limite actuelle : l’humidité extrême. « À Hong Kong en été, on ne recommande pas l’usage sans protection extérieure », concède Kangwook Yoo.

Pour Vivatech, l’objectif est clair : trouver de nouveaux partenaires acheteurs dans l’hôtellerie ou les cosmétiques premium. L’équipe prévoit des démonstrations sur place pour convaincre que durabilité peut rimer avec désirabilité.

PINECO : électrifier le béton pour bâtir plus vert

Le béton est partout. Et pourtant, sa fabrication reste une source majeure d’émissions de CO₂, notamment lors de la phase de cure thermique. C’est à ce moment-là que PINECO intervient avec une solution de chauffage électrique baptisée ThermoCure.

Concrètement, l’entreprise remplace les chaudières à vapeur et les combustibles fossiles par des plaques chauffantes et un système de contrôle IoT. Résultat : jusqu’à 64 % de CO₂ en moins, des coûts divisés par deux et une sécurité accrue sur les chantiers. « Notre système a montré d’excellents résultats par -18 °C sur un chantier d’autoroute coréen », explique le CEO Park JoonWoo.

Actuellement en phase de prototype avancé, PINECO a déjà réalisé plusieurs projets pilotes en Corée et attire l’intérêt de partenaires japonais et européens. Le produit est prêt, mais il faut maintenant l’industrialiser à plus grande échelle.

Leur venue à Vivatech vise principalement à mener une étude de marché et rencontrer des investisseurs. « L’enjeu est autant financier que stratégique », confie-t-il. Car dans la construction, les projets se prévoient sur 5 à 10 ans. Et chaque partenaire compte.

PIAspace : une IA qui comprend les vidéos pour mieux prévenir les risques

Trop de caméras, pas assez d’yeux. Dans les centres de surveillance, un opérateur peut suivre plus de 1 000 flux. Un défi impossible sans assistance. PIAspace propose une solution basée sur une IA multimodale, croisant vision artificielle et langage, pour détecter en temps réel les situations à risque : chutes, incendies, violences, comportements anormaux.

« La différence ? Notre IA ne se contente pas de reconnaître des objets. Elle comprend le contexte », explique Heonsu Yu, fondateur. Là où d’autres solutions confondent un feu et un t-shirt rouge, PIAspace analyse le sens de l’image, réduisant drastiquement les faux positifs.

Le traitement s’effectue en local, sans cloud, ce qui garantit une conformité stricte aux exigences de confidentialité. La startup travaille déjà avec des gouvernements en Corée et déploie ses solutions à Singapour, en Thaïlande et en Indonésie.

Avec un taux de détection supérieur à 90 %, leur solution a séduit des géants comme LG et KT. Objectif à Vivatech : trouver des intégrateurs européens capables de diffuser leur technologie sur le terrain. « On veut des partenaires qui connaissent mieux que nous les marchés locaux, pas des distributeurs classiques », insiste Heonsu Yu.

Toonimotion : l’animation rapide et rentable des webtoons

Transformer un webtoon en animation, c’est long, coûteux, risqué. Toonimotion casse ce modèle avec une solution hybride mêlant cutout digital, production interne et IA. Résultat : des épisodes produits 8 fois plus vite et 10 fois moins chers qu’en animation classique.

Depuis 5 ans, l’équipe a déjà adapté six webtoons, dont Robber x Lover, diffusé sur iQIYI, Youku ou meWATCH. « Notre IA prend en charge environ 10 % du processus aujourd’hui, mais nous visons 60 % d’ici la fin de l’année », explique le CEO Gyusuk Cho.

Leur objectif à Vivatech ? Rencontrer des éditeurs de bandes dessinées européens et proposer l’adaptation de leurs œuvres au format court. « Tout style illustré peut être animé. Manga, BD franco-belge, webtoon : si c’est dessiné, c’est adaptable », affirme-t-il.

Toonimotion s’adresse aux détenteurs de droits, mais aussi aux plateformes en quête de contenus courts optimisés pour le mobile. Multilingue, l’entreprise propose déjà des versions doublées en coréen et espagnol, avec sous-titres en anglais et français.

SW Chemicals : produire des nanodiamants à partir de poudres d’explosifs

SW Chemicals ne fabrique pas seulement des nanodiamants. Elle les recycle. Grâce à une technologie de synthèse par onde de choc, elle transforme des résidus de munitions en diamants industriels, tout en maîtrisant la chaîne de production en interne.

« Nous sommes les premiers en Corée à avoir développé cette technologie, y compris la conception des chambres d’explosion », souligne Seung Whan Lee, CEO. La startup dispose déjà de la plus grande usine mondiale dédiée, avec une capacité de production supérieure à celle de ses concurrents chinois ou suisses.

Leur marché cible est vaste : polissage, semi-conducteurs, lubrifiants, revêtements industriels, mais aussi l’industrie pétrolière. Leur procédé écologique permet de réduire de 75 % les coûts de purification, tout en atteignant une qualité de dispersion inégalée.

Actuellement en phase de passage en Série B, SW Chemicals souhaite étendre sa présence en Europe, notamment en France avec Saint-Gobain ou en Suisse avec Pureon. Le principal obstacle reste la confiance. « La plupart des clients ont du mal à croire qu’une PME coréenne maîtrise une technologie aussi réglementée. Il faut leur montrer. »

Vivatech sera donc pour eux un accélérateur commercial et stratégique, avec l’ambition de sécuriser des partenariats industriels et d’élargir leur base clients.

Beauté durable, béton intelligent, IA contextuelle, animation optimisée, chimie verte : ces cinq startups coréennes prouvent que l’innovation peut être à la fois technique, responsable et concrète. À Vivatech, elles ne viennent pas avec des prototypes, mais avec des solutions prêtes à conquérir l’Europe. Partenariats, industrialisation, expansion : leur futur se joue ici, et maintenant.