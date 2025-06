Test – Robot tondeuse YUKA Mini Series 800 : la tonte sans fil, précise et connectée

L’univers des robots tondeuses connaît une mutation rapide. Aujourd’hui, les modèles les plus récents abandonnent les installations complexes à base de câbles périmétriques. Ils optent pour des systèmes intelligents basés sur la navigation GPS, la vision artificielle et la connectivité cloud. Le YUKA Mini Series 800, dernier-né de Mammotion, s’inscrit dans cette nouvelle génération. Compact, puissant et polyvalent, ce robot est destiné à des surfaces allant jusqu’à 800 m². Nous avons testé ce modèle dans un jardin résidentiel avec pentes, arbres et zones multiples. Voici notre retour complet, détaillé et approfondi.

Unboxing et premières impressions : une expérience premium

Dès l’ouverture du carton, le soin apporté à l’emballage impressionne. Le packaging est très qualitatif, digne de produits haut de gamme. Tout est parfaitement calé, prêt à l’emploi : le robot, la station RTK, les accessoires, et un guide rapide illustré. Ce feuillet d’aide est bien conçu pour les premières étapes. Toutefois, il manque parfois de clarté sur certains points techniques comme l’alimentation indépendante de l’antenne RTK, qui demande une prise secteur à proximité.

Ce soin apporté au packaging reflète l’attention que porte Mammotion à l’expérience utilisateur, dès la première prise en main. Le robot lui-même séduit par son design moderne et ses finitions haut de gamme. Avec un poids de 10,6 kg, il reste facilement manipulable grâce à sa poignée intégrée. Son look futuriste s’intègre parfaitement à l’environnement du jardin.

Une installation simplifiée mais perfectible

Le principal attrait de ce modèle est l’absence de câble périmétrique. Grâce à son module RTK (Real-Time Kinematic) couplé à une caméra 3D UltraSense™, il définit avec précision la zone de tonte. L’installation se fait via l’application Mammotion. Cette application permet de guider le robot le long des contours du jardin pour enregistrer le plan.

Cependant, pour garantir une bonne connexion entre le robot, la station RTK et le smartphone, il a été nécessaire d’installer un répéteur Wi-Fi dans le jardin. Ce détail n’est pas mentionné clairement dans le guide. Cela peut surprendre les utilisateurs.

Autre point d’amélioration : l’interface de l’application pourrait être plus intuitive. Certaines options n’apparaissent qu’en fonction de l’état du robot, rendant l’expérience moins fluide. On aimerait un menu centralisé, avec toutes les fonctionnalités accessibles quelle que soit la situation.

Il faut toutefois souligner la flexibilité de l’installation. Vous pouvez définir plusieurs zones, les relier via des passages étroits, et exclure facilement certaines zones sensibles. Ces zones incluent le potager, le bac à sable et les massifs fleuris. Ce système est un atout considérable.

Performances de tonte : précision et puissance

Le YUKA Mini 800 se distingue par sa tonte relativement silencieuse (≤ 60 dB) et son plateau à 5 lames, qui offre une largeur de coupe de 19 cm. La hauteur de coupe est réglable de 30 à 70 mm. Cette fonctionnalité permet de s’adapter à la nature du gazon. Lors de notre test, la coupe a été nette, y compris sur herbe haute. Deux passages ont été nécessaires.

La planification de la tonte se fait par modèle en “N”, c’est-à-dire en lignes croisées, pour une couverture optimale et un gazon homogène. Ce motif de tonte contribue à renforcer la densité du gazon sur le long terme. Il évite le tassement ou les traces laissées par les roues.

Le robot parvient également à bien gérer les bordures intérieures. Toutefois, il reste une bande non tondue d’environ 10-15 cm en bordure de pelouse. Vous devrez la compléter manuellement avec un coupe-bordure ou une cisaille. C’est une limite courante dans cette catégorie.

Navigation : précision au centimètre, mais des ajustements nécessaires

La technologie RTK offre une précision remarquable, même en présence d’arbres ou d’obstacles. La caméra 3D permet au robot de détecter et contourner les objets au sol. Cette technologie est particulièrement utile pour éviter les jouets. Elle aide aussi à contourner les gamelles pour animaux ou les éléments de mobilier de jardin laissés dans l’herbe.

Les roulettes avant facilitent les virages et ajustent la direction avec fluidité. Dans les zones complexes, avec des angles serrés ou des pentes légères, le YUKA Mini 800 fait preuve d’une agilité supérieure à de nombreux concurrents.

Cependant, nous avons relevé un problème de sécurité. Si le robot sort de sa zone de tonte et se retrouve en déséquilibre (par exemple, une roue dans le vide), il continue à tondre. Le plateau frotte potentiellement sur une bordure. Ce comportement devrait être corrigé par une mise à jour logicielle avec une détection d’inclinaison plus stricte.

Une application puissante mais perfectible

L’application Mammotion est riche en fonctionnalités :

Suivi GPS en temps réel

Programmation par zones et horaires

Historique des tontes

Réglage de la hauteur de coupe par zone

Pilotage manuel (télécommande virtuelle)

Compatibilité Alexa et Google Home

Gestion des mises à jour logicielles à distance

L’interface visuelle est agréable et moderne, avec des cartes interactives du jardin. On peut visualiser le parcours effectué par le robot, repérer les zones où il a tondu, et ajuster les paramètres avec précision.

Cependant, la vidéo embarquée a un retard important, ce qui rend le pilotage manuel peu précis. Ce délai nuit à la réactivité, notamment lorsqu’on veut repositionner le robot manuellement.

Par ailleurs, les messages d’alerte ne peuvent pas être supprimés manuellement. Un buffer automatique les efface au bout de quelques jours, mais cela empêche une gestion personnalisée des historiques.

Entretien, autonomie et recharge

L’entretien du robot est simple. Un nettoyage hebdomadaire du plateau de coupe et des roues suffit dans la plupart des cas. La lame est facile à remplacer. L’ensemble du châssis est conçu pour résister aux projections d’eau (IPX5).

L’autonomie annoncée de 150 minutes a été confirmée dans nos tests. Pour une pelouse de 600 à 700 m², une charge complète permet d’assurer une tonte complète en une seule session. La recharge sur la station prend environ 2h30.

Il est aussi possible de programmer le robot pour qu’il ne tonde qu’à certains moments de la semaine. Vous pouvez également éviter certaines plages horaires (repos, arrosage, etc.).

Expérience d’utilisation et retour sur plusieurs semaines

Pendant notre test, le robot a reçu trois mises à jour logicielles. Ces mises à jour sont un signe que Mammotion suit activement l’évolution de ses produits. Le comportement du robot s’est amélioré au fil du temps.

En usage quotidien, le robot est autonome et efficace, même dans un jardin compartimenté. Il est capable de détecter s’il est bloqué, de tenter une manœuvre de libération, ou d’envoyer une alerte via l’application.

Son fonctionnement assez silencieux est très appréciable. Il peut tondre tôt le matin ou tard le soir sans trop déranger le voisinage. Enfin, le mode de coupe aléatoire a été remplacé par un schéma structuré. Ce changement optimise l’efficacité et l’esthétique du résultat final.

Comparé à un modèle comme le Worx Landroid M500 ou le Gardena Sileno City, le YUKA Mini 800 propose une navigation plus avancée (RTK vs. GPS classique). De plus, il offre une absence totale de câblage et une application plus moderne. Il est également plus précis dans les zones complexes. En revanche, les solutions concurrentes disposent parfois de capteurs plus réactifs à la perte d’équilibre.

Conclusion sur le Yuka Mini Series 800

Le YUKA Mini Series 800 est un robot très prometteur, qui tient la plupart de ses promesses. Il allie technologie, praticité et efficacité. Adapté aux jardins jusqu’à 800 m², il constitue une excellente alternative aux modèles traditionnels. Quelques ajustements logiciels et matériels restent souhaitables, mais l’ensemble est très convaincant.

Il conviendra particulièrement aux utilisateurs qui veulent éviter les câbles périmétriques. Il séduira aussi ceux qui cherchent un robot moderne et connecté. Enfin, il est idéal pour ceux souhaitant un entretien régulier de leur pelouse sans contrainte.

