Startups coréennes à VivaTech 2025 : IA, biomatériaux et détection du cancer en 6 ml de sang

À VivaTech 2025, la Corée du Sud affiche ses ambitions avec un trio de startups aussi distinctes qu’ambitieuses. Sous l’égide du pavillon KISED, trois startups sont à l’honneur : SkyReve, MYCEL et Foretell My Health. Chacune porte une vision claire et audacieuse. L’objectif est de rendre les technologies complexes accessibles, réinventer les matériaux à la source ou anticiper les maladies invisibles.

Lors de notre rencontre, ces jeunes entreprises nous ont ouvert les coulisses de leurs solutions, entre IA, biomatériaux et détection précoce du cancer. Autant d’innovations prêtes à s’exporter, avec l’Europe en ligne de mire.

SkyReve : simplifier l’IA et le back-end pour toutes les startups

« Tout le monde devrait pouvoir lancer un service intelligent, pas seulement les grandes entreprises. » Le ton est donné par Aaron Park, CTO et cofondateur de SkyReve, qui ambitionne de démocratiser l’usage de l’IA et du back-end via une plateforme BaaS (Backend-as-a-Service) pensée pour les développeurs, mais surtout pour les équipes sans expertise DevOps.

Concrètement, SkyReve propose une solution tout-en-un pour créer, connecter et déployer rapidement des services d’IA, depuis l’API jusqu’à l’hébergement cloud, avec intégration des grands modèles de langage comme Gemini ou ChatGPT. Le tout en trois étapes : choix du modèle, configuration de la logique métier, déploiement immédiat. Pas besoin d’ingénieur machine learning ou d’architecte cloud pour lancer son agent conversationnel ou son app métier.

Trois cas d’usage illustrent cette promesse :

SnapOrder , un système de commande QR multilingue pour restaurants, déjà testé en Corée, en partenariat avec Panda Express.

, un système de commande QR multilingue pour restaurants, déjà testé en Corée, en partenariat avec Panda Express. Un centre d’appels IA en cours de déploiement avec Oracle.

en cours de déploiement avec Oracle. Et AI Role Play, une solution de formation où des agents IA simulent des clients en situation réelle, pour former vendeurs et conseillers.

SkyReve arrive à VivaTech avec un objectif clair : s’implanter en France.

« Nous cherchons à nouer des partenariats, mais aussi à intégrer un accélérateur pour poser un premier pied dans l’écosystème tech français. », explique Aaron Park. Le lancement public de la plateforme est prévu dès juin, avec une offre à partir de 29 $, et la localisation en français est déjà dans les tuyaux.

Et face aux géants du secteur ? SkyReve se positionne comme un hub d’intégration, complémentaire aux API IA existantes : « Nous ne sommes pas en compétition avec OpenAI ou Mistral. Nous voulons accueillir toutes ces solutions sur notre back-end pour aider les développeurs à les connecter facilement à leurs services. »

Startups écolos : MYCEL fait pousser le cuir du futur dans un bioréacteur

Et si les matériaux de demain ne se contentaient pas d’être durables, mais régénéraient l’environnement ? C’est l’ambition de MYCEL, une startup coréenne issue du programme d’intrapreneuriat de Hyundai Motors. Sa spécialité : un cuir végétal de nouvelle génération à base de mycélium, nommé CELMURE.

« Nous ne cherchons pas à faire un substitut au cuir animal, mais à créer une catégorie de matériau totalement nouvelle, avec ses propres propriétés, sa propre esthétique. », explique Sungjin Sah, CEO de MYCEL. Cultivé en fermentation liquide, le mycélium est ensuite transformé en feuilles souples, légères et biodégradables. Sans traitement chimique, il offre un équilibre rare entre haute performance et impact environnemental minimal.

Leur approche ne se limite pas au matériau lui-même. À VivaTech, MYCEL présente une plateforme complète de régénération, composée de trois briques :

CELMURE , pour les applications en mode, automobile et packaging ,

, pour les applications en , RHOMBUS , une bio-usine modulaire pour la production à grande échelle,

, une bio-usine modulaire pour la production à grande échelle, Et EDGE (PCLM), une solution de traitement des eaux usées et de restauration des sols à partir des résidus de culture.

« Nous produisons déjà 13 000 feuilles par an, et visons 500 000 à terme, avec une usine 100 % énergie renouvelable. », précise Sungjin Sah.

Les marques de luxe européennes ne s’y trompent pas. Plusieurs collaborations sont en cours (sous NDA), notamment avec des créateurs en France, Italie et au Royaume-Uni. Des prototypes de packaging cosmétique sont attendus dès cette année.

Mais le défi reste financier. « La seule limite à notre montée en échelle aujourd’hui, c’est le financement des infrastructures », confie le CEO. En attendant, MYCEL joue la carte B2B, présente des échantillons bruts et produits finis sur son stand, et cherche à élargir son réseau de partenaires industriels et scientifiques en Europe.

Foretell My Health : détecter le cancer tôt, avec une simple prise de sang

Détecter un cancer avant l’apparition des symptômes, grâce à 6 ml de sang et une pincée d’intelligence artificielle. C’est le pari de Foretell My Health, biotech sud-coréenne fondée en 2022 à Pohang, et dirigée par le Dr Taehjin Ahn, médecin, chercheur, et ancien de Samsung.

« Les plaquettes sanguines sont en première ligne face au cancer. Elles réagissent avant même qu’un scanner ne le détecte. » . Fort de cette intuition, Foretell a mis au point une technologie de détection précoce basée sur l’analyse ARN des plaquettes (TEP-RNA), combinée à un algorithme maison d’analyse de risques.

Le premier produit, baptisé Magnolia, est un test PCR non invasif pour détecter précocement les cancers gynécologiques, notamment les cancers de l’ovaire et de l’endomètre. Il sera lancé en Corée en septembre, avec un résultat sous cinq jours. Suivront une version multi-cancers d’ici trois ans, au prix visé de 70 €.

Autre innovation déjà opérationnelle : HemoOva, un service d’analyse des risques basé sur les données de prise de sang classiques (CBC). « Pas besoin de nouvelle prise de sang. Si vous avez les résultats, l’IA peut déjà vous alerter. » Un outil idéal pour le dépistage à grande échelle.

Présente à VivaTech pour la première fois, la startup cherche avant tout des partenaires de recherche et d’homologation en Europe. « Nous voulons valider cliniquement notre technologie sur le continent. Pour cela, il nous faut des laboratoires, des hôpitaux, mais aussi des relais pour comprendre les régulations locales. »

Les visiteurs de VivaTech pourront même tester la version bêta du service. En entrant leurs propres données sanguines, ils recevront une estimation personnalisée de leur risque de cancer. Une démonstration à la fois technologique, pédagogique et potentiellement salvatrice.

Trois visions, un même cap : exporter l’innovation coréenne

Qu’il s’agisse de rendre l’IA plus accessible (SkyReve), de réinventer les matériaux par la régénération (MYCEL), ou de sauver des vies via un diagnostic plus précoce (Foretell My Health), ces trois startups partagent une même dynamique : celle de la transformation concrète. Toutes regardent vers l’Europe, et surtout vers la France, comme un territoire d’opportunités, de validation et de collaborations stratégiques.

À VivaTech 2025, elles ne se contentent pas de présenter un produit. Elles viennent chercher des partenaires, des retours, et surtout des ponts vers l’international. Un trio à surveiller de près, tant leurs technologies portent en elles les signes des futurs standards.