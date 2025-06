Leica : l’élégance horlogère au creux du poignet !

Leica, célèbre pour ses appareils photo iconiques, continue d’élargir son horizon. Cette année, la marque allemande dévoile ainsi deux nouveaux modèles de montres : la ZM 1 Urban Green et la ZM 2 Urban Green. À l’occasion de leur lancement, Leica parvient à mêler avec brio design intemporel, innovation horlogère et passion pour l’excellence technique.

Leica : Une alliance maîtrisée entre design et fonctionnalité

Leica ne laisse rien au hasard. Les nouvelles ZM 1 et ZM 2 Urban Green affichent un cadran noir fumé rehaussé d’un dégradé vert profond. Au poignet, l’effet se veut à la fois élégant et audacieux. La maille milanaise et l’acier inoxydable assurent robustesse, tandis que la finition satinée ajoute une touche raffinée.

L’œil averti remarquera la simplicité maîtrisée du cadran. Verre saphir incurvé, index rhodiés, aiguilles diamantées, chaque détail respire le savoir-faire allemand made in Wetzlar. Leica propose ici deux modèles faits à la main. Ils sont pensés pour séduire à la fois les amateurs de belles mécaniques et les fans d’accessoires stylés.

Technologie et inspiration photographique au cœur du projet

Dans la droite lignée de son héritage photographique, Leica a doté ses montres du fameux mécanisme couronne-poussoir. Elle est inspirée du déclencheur des appareils photo. Elle permet de réinitialiser l’aiguille des secondes en un clin d’œil : une innovation brevetée propre à la gamme « ZM ». La ZM 2 Urban Green va plus loin avec sa fonction GMT, affichant deux fuseaux horaires et proposant un indicateur jour/nuit pour plus de praticité. Chaque montre embarque un mouvement mécanique Leica développé en interne, gage d’exclusivité et d’authenticité.

Un hommage vivant à 100 ans d’histoire

L’année 2025 marquera aussi le centenaire du premier Leica, un événement majeur pour la marque. Le fabricant a prévu de grands rendez-vous aux quatre coins du monde, organisant expositions et éditions spéciales pour célébrer ce siècle d’innovations photographiques. Les nouvelles ZM 1 et ZM 2 Urban Green, véritables objets de collection, s’inscrivent dans cette démarche en incarnant la vision et la passion qui animent Leica depuis 100 ans.

Les montres Leica ZM 1 Urban Green et ZM 2 Urban Green sont disponibles dès le 28 mai 2025, respectivement au prix de 10 800 euros et 14 600 euros TTC. Rendez-vous chez les revendeurs Leica ou sur la boutique en ligne pour découvrir ces nouveautés. Et vous, que pensez-vous de cette fusion entre tradition horlogère et ADN photographique signé Leica ? N’hésitez pas à partager vos impressions et à débattre avec la communauté !