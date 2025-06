Startups coréennes à VivaTech 2025 : des innovations taillées pour conquérir l’Europe

À chaque édition, VivaTech attire des pépites technologiques du monde entier. En 2025, le pavillon coréen orchestré par KISED (Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development) s’impose comme l’un des plus audacieux. Parmi les participants, trois startups attirent l’attention : Cubig Corp., Studio Lab et IDCITI. Leur point commun ? Des solutions concrètes, déjà éprouvées, qui ciblent directement les enjeux clés du marché européen. Entre protection des données, robotique autonome et géolocalisation en zones souterraines, ces jeunes pousses affichent une ambition claire : trouver partenaires, clients et relais d’expansion à l’échelle continentale.

Cubig Corp. – De la donnée synthétique pour une IA conforme au RGPD

Face aux contraintes imposées par le RGPD, beaucoup d’entreprises européennes hésitent à adopter des solutions d’IA, par peur d’exposer des données sensibles. Cubig Corp., venue de Corée du Sud, veut justement lever ce blocage.

« En Europe, les entreprises attendaient une solution IA compatible avec le RGPD. On leur apporte une réponse prête à l’emploi », nous confie Ho Bae, CEO de la startup. Son produit phare, DTS, permet de générer des données synthétiques multimodales, tableaux, textes, images, sans jamais accéder aux données originales. Le secret ? Une technologie basée sur la privacy différentielle et un moteur d’analyse en no-code. Elle est déjà intégrée à des projets dans la finance, la santé ou le marketing.

Parmi les cas d’usage marquants : un projet de détection de fraude bancaire, où le manque de données représentatives biaisait l’algorithme existant. Grâce à des données synthétiques enrichies, la précision du modèle a bondi de 30 %. Côté marketing, Cubig propose même de remplacer les panels humains par des “utilisateurs synthétiques”, réduisant les coûts de sondage jusqu’à 55 %.

Déjà opérationnelle sur AWS en Corée, la plateforme s’apprête à être déployée en Europe. Cubig vise en priorité les secteurs bancaire et marketing, tout en préparant une levée de fonds et une implantation locale. À VivaTech, leur objectif est clair : rencontrer des partenaires, séduire les médias et s’imposer comme le socle éthique de l’IA en Europe.

Studio Lab – Le robot photographe des startups coréennes pour l’e-commerce mondial

Dans le e-commerce, produire des visuels produits de qualité reste coûteux, long et humainement exigeant. Studio Lab, spin-off de Samsung, veut changer la donne avec GenCPB, son robot-photographe intelligent, et GenC, une IA générant automatiquement des fiches produit optimisées pour la vente.

« Même sans photographe, on obtient des visuels dignes d’un studio pro », affirme SungHoon Kang, fondateur de Studio Lab. GenCPB automatise tout : il détecte les lignes des vêtements, ajuste l’éclairage et pilote la caméra. Il capture aussi des clichés sous plusieurs angles, sans intervention humaine.

Ciblant d’abord les grands acteurs de la fast fashion comme Zara ou H&M, la startup a aussi lancé une plateforme SaaS dédiée aux PME, pour démocratiser l’accès à une photographie de qualité. Le tout déjà adopté par plus de 4 000 marques coréennes.

L’autre solution, GenC, transforme quelques photos en une fiche produit complète : mise en page, rédaction, positionnement visuel, tout est généré automatiquement. « Nous voulons aider les petites marques à franchir le cap de la vente en ligne », résume Kang.

Lauréat d’un CES Innovation Award, Studio Lab prévoit une version en anglais et japonais dès septembre, et prépare une entrée en Europe. À VivaTech, l’objectif est clair : trouver des partenaires dans la mode et mieux comprendre le marché photo professionnel français. Sans robot sur place cette année, question de logistique, ils comptent bien revenir avec une expérience immersive dès l’an prochain.

IDCITI – Le GPS des zones mortes devient réalité

Dans les tunnels, parkings souterrains ou métros denses, le GPS ne fonctionne plus. Une absence de signal qui pose des problèmes de navigation, de sécurité et de logistique. IDCITI, startup née dans un laboratoire de l’université SUNY Korea, apporte une solution concrète : le UGPS, un système capable de simuler un signal GNSS dans les zones mortes, sans modifier les appareils utilisés.

« Nos boîtiers sont simples, durables et compatibles avec tous les appareils GPS du marché », résume Jihoon Ryoo, CEO. Concrètement, des modules sont installés dans le tunnel, émettant un signal synchronisé avec les satellites GPS réels. Le téléphone ou le GPS de voiture pense être à l’extérieur, et continue de fonctionner normalement.

Déjà déployé dans cinq tunnels en Corée, le système a prouvé sa fiabilité. IDCITI offre une précision allant jusqu’à 1 mètre grâce au RTK. Il est compatible avec tous les standards mondiaux comme GPS, Galileo et BeiDou. Son installation peu coûteuse en fait un candidat sérieux pour devenir un standard des infrastructures intelligentes.

L’enjeu désormais pour ces startups coréennes : trouver des partenaires européens. « En France ou en Allemagne, beaucoup de projets C-ITS sont en cours. Les bons contacts permettent d’avancer plus vite », explique Ryoo. VivaTech est pour elles l’opportunité de concrétiser des PoC, notamment avec des acteurs de la mobilité, des tunnels ou du stationnement. Et de faire passer leur solution à l’échelle continentale.

Conclusion – startups coréennes : Trois visions, une même ambition : conquérir l’Europe

Cubig, Studio Lab et IDCITI ont chacun leur spécialité, mais partagent une même ambition : s’imposer sur le marché européen avec des technologies prêtes à l’emploi et pensées pour les défis locaux. Qu’il s’agisse de respecter le RGPD, de révolutionner le e-commerce ou de sécuriser la géolocalisation en zones complexes. Ces trois startups coréennes prouvent que l’innovation ne se limite pas à la Silicon Valley.

Plus qu’une vitrine, VivaTech devient pour elles un terrain d’action, où rencontres, démonstrations et discussions ouvrent la voie à des partenariats concrets. Une chose est sûre : leur passage à Paris ne passera pas inaperçu.