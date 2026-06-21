VivaTech, c’est le plus grand salon de startups d’Europe. Chaque année, Paris attire des jeunes pousses du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek autour du cou. Avec nos confrères d’AVING News, j’ai pris le temps d’aller à la rencontre des startups coréennes, très présentes cette année. L’une d’elles, Draph (voir notre article de présentation), développe une IA qui fabrique des fiches produit pour l’e-commerce, et veut se faire citer par ChatGPT.

J’ai rencontré Draph sur le pavillon Stylish Korea de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé la marque sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, rampe de lancement pour la Corée

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine startup et tech d’Europe. La Corée du Sud y est venue en nombre, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

Draph exposait dans le pavillon Stylish Korea, avec la délégation portée par le KIDP (Korea Institute of Design Promotion). L’intention de la boîte est limpide. Elle vient chercher des partenaires et des clients côté européen. Pour une jeune pousse coréenne, ce genre de salon sert de tête de pont vers nos marchés.

Draph, des anciens de Samsung partis dans l’IA visuelle

Draph Inc. est fondée en 2022, avec Juwan Lee comme CEO. L’équipe vient d’anciens chercheurs en IA de Samsung Electronics, épaulés par des profils machine learning passés par KAIST, la grande université scientifique coréenne. Selon le dossier de presse, la direction cumule dix-huit ans d’expertise dans le domaine.

La boîte se définit comme une entreprise B2B de SaaS d’IA générative visuelle. Son idée de départ tient en une phrase. Créer des contenus produit coûte cher et prend du temps, donc autant l’automatiser. Draph ne se voit pas comme un simple générateur d’images. Elle se positionne comme une plateforme qui s’appuie sur de vraies données de vente pour pousser à la conversion.

Ce que Draph montre au salon

Au stand, Draph met en avant son outil de génération de fiches produit. À partir de simples métadonnées, la plateforme produit une page complète. Cela inclut les images, la vidéo, les textes de vente, le tout prêt à être publié sur un site marchand ou sur Amazon. Un module d’A/B testing compare ensuite les versions.

La vraie particularité s’appelle GEO, pour Generative Engine Optimization. Là où le SEO classique vise Google, le GEO vise les réponses des IA. L’outil structure les pages pour qu’elles soient lues, citées et recommandées par des moteurs comme ChatGPT, SearchGPT, Perplexity ou Gemini. Deux moteurs maison, Sales Logic RAG et Visual RAG, font tourner l’ensemble.

Côté chiffres, Draph revendique sa plateforme Draph Art auprès de plus de 80 000 entreprises clientes. Elle aurait généré plus de 4 millions de contenus e-commerce. En Corée, ses clients incluraient Coupang, CJ Olive Young ou Hyundai Duty Free.

Pourquoi l’Europe est dans le viseur de Draph

Si Draph traverse le monde pour venir à Paris, c’est pour vendre à l’international. Le marché du GEO est jeune et sans standard mondial, et la boîte veut s’y installer tôt. Elle cherche des plateformes e-commerce, des chaînes de distribution et des agences créatives en Europe.

Son argument colle bien à notre continent. Le marché européen est morcelé en langues et cultures, donc produire des pages localisées à la main coûte cher. Draph propose de générer ces contenus en masse, dans plusieurs langues, sans bâtir une grosse équipe SEO locale. La société cible deux profils. Les vendeurs qui mettent des produits en ligne tous les jours, et les agences marketing comme son partenaire coréen Cheil Worldwide, filiale du groupe Samsung.

La suite pour Draph

Pour la suite, Draph a déjà ouvert des canaux d’export aux États-Unis et au Japon. À VivaTech, l’objectif affiché est d’enchaîner les discussions techniques avec des acteurs européens. La boîte applique une stratégie à deux étages. Viser les gros distributeurs par le haut, et les marchands individuels par le bas.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré SconAI, Ninewatt et Vtouch, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.