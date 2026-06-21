La Wizpr Ring de Vtouch, la bague qui parle à l’IA, croisée à VivaTech 2026

VivaTech, c’est le plus grand rendez-vous startup et tech d’Europe. Chaque année, Paris fait venir des jeunes pousses du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek au cou. Avec nos confrères d’AVING News, je suis allé voir les startups coréennes, très nombreuses cette fois. L’une d’elles, Vtouch (voir notre article de présentation), ne présentait pas un gadget de santé, mais une bague qui remplace le clavier pour parler à l’IA.

J’ai rencontré Vtouch sur le pavillon Stylish Korea de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé son PDG sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, vitrine européenne de la vague coréenne

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine startup et tech d’Europe. La Corée du Sud y est venue en nombre, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

Vtouch exposait dans le pavillon Stylish Korea, avec la délégation portée par le KIDP (Korea Institute of Design Promotion). L’objectif de la marque est limpide. Elle vient chercher des partenaires et des clients côté européen. Pour une boîte coréenne, ce genre de salon sert de rampe vers le marché occidental. C’est une porte d’entrée directe vers les acheteurs et les distributeurs.

Vtouch, dix ans à réinventer l’interface homme-machine

Vtouch existe depuis plus de dix ans, dirigée par son PDG SeokJoong Kim. La société est spécialiste de l’interface utilisateur dite « naturelle ». Son obsession tient en une phrase. Inventer la façon dont on commandera les machines après le clavier et la souris.

Le raisonnement de la marque est le suivant. Nous entrons dans l’ère de l’IA, mais nous tapons encore comme il y a quarante ans. Vtouch veut combler ce décalage avec un nouveau geste d’entrée. Côté palmarès, l’entreprise revendique douze CES Innovation Awards sur six années et un portefeuille de vingt-cinq brevets. Elle affiche l’ambition d’imposer un nouveau standard d’entrée vocale.

La Wizpr Ring, parler à l’IA sans sortir son téléphone

Au stand, Vtouch met en avant la Wizpr Ring. C’est une bague connectée, mais pas un capteur de sommeil. Elle fonctionne comme un clavier que l’on porte au doigt. Le principe tient en un geste. Vous levez la main vers la bouche, vous parlez, et votre voix devient du texte.

La technologie repose sur deux briques maison, Close-to-Talk et l’algorithme PVAD. La bague ne capte la voix que dans un rayon de 5 cm autour de la bouche. Selon Vtouch, elle reste fiable jusqu’à 83 dBA de bruit ambiant et sait lire un chuchotement. Aucun mot-clé d’activation, le simple geste suffit. Elle annonce une compatibilité iOS, Android, Windows et macOS.

La Wizpr Ring V1 est déjà produite en série et certifiée CE et FCC. La V2, en cours, intègrerait un châssis titane et serait financée par le ministère sud-coréen de la Santé. Selon eux, ce soutien public atteint 1,2 million de dollars.

Pourquoi l’Europe intéresse Vtouch

Si Vtouch vient jusqu’à Paris, c’est pour vendre en B2B. Le PDG le dit clairement. Toutes les entreprises utilisent l’IA, mais chaque requête passe encore par un clavier. La marque vise donc les métiers où l’on tape sans arrêt. Banques, bureaux, cabinets juridiques et surtout hôpitaux figurent en tête de liste.

L’argument de vente tient en un chiffre. Selon Vtouch, la voix serait environ quatre fois plus rapide que la frappe. La marque cite l’exemple des soignants, qui doivent consigner chaque consultation. La marque s’appuie en Europe sur Mobani, une société commerciale présente en France et en Allemagne. L’objectif est de monter des pilotes avec de gros employeurs avant le lancement de la V2.

La suite pour Vtouch

Pour la suite, Vtouch vise un déploiement commercial de la Wizpr Ring V2 vers mi-2027. La marque déploie aussi sa techno vers d’autres objets, dont la gamme Samsung Galaxy Watch. Son ambition de fond va plus loin que la bague. Elle veut devenir la brique d’entrée vocale des futurs systèmes d’exploitation pensés pour l’IA.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré SconAI, Draph et NOOGI, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.