SconAI et son IA SconChat : l’interprétation multilingue en direct vue à VivaTech 2026

VivaTech, c’est le plus grand salon de startups d’Europe. Chaque année, Paris attire des jeunes pousses venues du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek autour du cou. Avec nos confrères d’AVING News, je suis allé à la rencontre des startups coréennes, très présentes cette année. L’une d’elles, SconAI (voir notre article de présentation), travaille sur l’interprétation multilingue en direct, propulsée par l’intelligence artificielle.

J’ai rencontré SconAI sur le pavillon K-Startup de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé l’équipe sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, rampe de lancement pour la Corée

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine startup et tech d’Europe. La Corée du Sud y est venue en nombre, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

SconAI exposait dans le pavillon K-Startup, via le Boost Startup Program de l’Incheon Startup Park. L’intention de la boîte est claire. Elle vient chercher des clients et des partenaires côté européen. Pour une jeune pousse coréenne, ce genre de salon sert de tête de pont vers le marché occidental.

SconAI, abattre la barrière de la langue

SconAI est une startup basée en Corée, dirigée par son CEO Jungil Kong. La société est jeune, fondée il y a à peine plus d’un an. Sa vision tient en une phrase. Permettre à chacun de communiquer dans la langue où il se sent à l’aise, sans barrière.

L’équipe part d’un constat concret. Les outils de traduction classiques traînent en latence, comprennent mal le langage parlé et les expressions. Ils imposent aussi des manipulations pénibles en pleine réunion. SconAI dit régler ces points avec sa propre technologie. La boîte se présente moins comme un éditeur de logiciel que comme une future infrastructure de communication.

SconChat, traduire en direct sans bouton

Au stand, SconAI met en avant SconChat, son produit phare. C’est une IA d’interprétation simultanée pour les événements. Elle traduit la parole en direct, à l’écrit comme à l’oral, sans manipulation de l’utilisateur.

Selon l’équipe, la latence tourne autour de 1,2 seconde à partir du moment où l’on commence à parler. Le service fonctionne en mode mains libres et tient des milliers de participants en même temps. Il s’ouvre dans le navigateur via un QR code, sans installer d’application. La marque insiste aussi sur la confidentialité, en affirmant ne stocker ni la voix ni le texte des utilisateurs.

D’après SconAI, SconChat s’appuie sur des grands modèles de langage pour saisir le contexte. Il gérerait les phrases incomplètes, les idiomes et les changements rapides d’orateur. La société revendique aussi des agents spécialisés par secteur, pour le juridique, le médical ou la finance.

Pourquoi la France intéresse SconAI

Si SconAI traverse le monde pour venir à Paris, c’est pour vendre. La France est un grand carrefour du tourisme, de la diplomatie et de l’événementiel. Selon l’équipe, c’est exactement le terrain où une IA d’interprétation a du sens. Elle cite le Parlement européen, qui réclame plus de vingt langues de travail.

La boîte vise en priorité le secteur public, puis les grandes entreprises et les organisateurs d’événements. Elle cherche aussi des fonds et des accélérateurs sur place. Lors de notre échange, l’équipe a évoqué une coopération possible avec Station F pour s’ancrer en France.

La suite pour SconAI

SconAI met en avant un fait d’armes récent. Selon la société, SconChat a été retenu comme solution d’interprétation officielle du sommet APEC CEO 2025. La boîte affirme y avoir traduit des discours et des sessions techniques. Elle cite des sujets pointus comme les semi-conducteurs et la fusion nucléaire.

L’équipe revendique d’autres jalons, qui restent à confirmer. Elle évoque une sélection au programme Inception de Nvidia et des publications de recherche à NeurIPS. Côté commercial, la société dit déjà générer du chiffre aux États-Unis et au Japon.

Pour la suite, SconAI prépare un réseau d’opérateurs formés à distance. L’idée est de pouvoir déployer un technicien local sur n’importe quel événement. À plus long terme, la société entend ajouter à SconChat des comptes rendus de réunion automatiques.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré Draph, Vtouch et Ninewatt, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.