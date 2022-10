K-Metaverse – Le soutien de la Corée pour le Web3.0

Le ministère des Sciences et des TIC et l’Agence nationale de promotion de l’industrie informatique (NIPA) ont annoncé leur volonté de développer les entreprises du métavers en Corée du Sud. Cela avec une compétitivité mondiale grâce à un soutien adapté aux entreprises axées sur le métavers et le contenu XR. Tout cela sous le nom de K-Metaverse.

Cette activité fait partie de la nouvelle stratégie de pointe de l’industrie du métavers annoncée conjointement par l’ensemble du gouvernement en janvier. Le K-Metaverse est axé sur le développement de spécialistes mondiaux capables de diriger la future industrie du métavers.

Actuellement, les startups et PME coréennes ont du mal, non seulement à s’adapter aux changements centrés sur le métavers dans les entreprises, mais aussi dans les investissements. Cette activité est appelée à s’industrialiser de manière systématique et professionnelle, ainsi qu’à offrir de nouvelles opportunités de croissance.

Développer l’expertise et les innovations du métaverse coréen – K-Metaverse

Le Global Capability Improvement Support Business, qui a une échelle de 8 millions d’euros, catégorise les entreprises qui souhaitent se développer à l’étranger en fonction de leur étape de croissance. Une séparation entre les startups en stage de développement, décollage à moyen terme et phase expertes. En outre, un total de 70 entreprises coréennes liées au métavers (respectivement 30, 30 et 10) seront sélectionnées. Et leur compétitivité mondiale sera assurée grâce à des programmes adaptés étape par étape.

En particulier, les candidats bénéficieront de divers programmes de soutien à l’expansion sur les marchés étrangers. Tels que, le développement technologique, l’appariement de la main-d’œuvre, l’attraction d’investissements, ainsi que divers autres programmes de consultation :

Les startups en stage de développement seront soutenues par des programmes de financement participatif. Mais aussi de vérification de la commercialisation du contenu pour aider à sécuriser des investissements.

Les entreprises en décollage de niveau intermédiaire seront soutenues pour découvrir et faire correspondre les sources de demande à l’étranger. Ainsi que pour recevoir des opportunités commerciales.

Les sociétés expertes recevront un soutien ciblé avec des fonds commerciaux pour des choses comme la collaboration conjointe entre les sociétés de plateforme coréennes et les sociétés de contenu étrangères.

Pendant ce temps, le Metaverse Content Global Capability Improvement Support Business prévoit de promouvoir la marque K-Metaverse et les entreprises coréennes prometteuses. Également de renforcer la réputation de l’industrie coréenne XR en participant à diverses expositions mondiales. Des informations détaillées sur les entreprises présentes sont disponibles sur la page d’accueil K-Metaverse 2022.