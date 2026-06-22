VivaTech, c’est le plus grand salon de startups d’Europe. Chaque année, Paris attire des jeunes pousses venues du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek autour du cou. Avec nos confrères d’AVING News, j’ai rencontré les startups coréennes, très présentes cette année. L’une d’elles, Ninewatt (voir notre article de présentation), s’attaque à un sujet concret. Réduire la facture d’énergie des bâtiments grâce à l’intelligence artificielle.

J’ai rencontré Ninewatt sur le pavillon K-Startup de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé la marque sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, rampe de lancement pour la Corée

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine startup et tech d’Europe. La Corée du Sud y est venue en nombre, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

Ninewatt exposait dans le pavillon K-Startup, via le Boost Startup Program de l’Incheon Startup Park. L’objectif de la marque est clair. Elle vient chercher des partenaires et des projets côté européen. Pour une clean-tech coréenne, ce genre de salon sert de tête de pont vers le marché occidental.

Ninewatt, une clean-tech née pour réduire la facture énergétique

Ninewatt a été fondée en 2019 pour résoudre un problème précis. La consommation d’énergie des bâtiments, souvent mal pilotée et coûteuse. La société se présente comme une clean-tech qui croise intelligence artificielle et données d’exploitation.

Le CEO de la marque est Youngrok Kim. Sur le stand parisien, c’est l’équipe de Ninewatt qui m’a présenté la société. Leur constat de départ tient en une phrase. Les premiers systèmes de gestion d’énergie se contentent d’afficher la consommation, sans dire comment la réduire. Ninewatt veut justement passer à l’action.

Opti, une IA qui lit les compteurs pour optimiser l’énergie

Au stand, Ninewatt met en avant Opti, sa plateforme d’optimisation énergétique des bâtiments. C’est une solution SaaS, sans matériel à installer. Elle analyse les données électriques relevées toutes les 15 minutes par les compteurs intelligents déjà en place.

L’outil repose sur une interface en langage naturel, façon assistant conversationnel. L’utilisateur pose ses questions sur la consommation du bâtiment, et la plateforme renvoie des pistes d’optimisation. Selon la marque, Opti identifie les pics de puissance, analyse les grilles tarifaires et repère les usages anormaux. Le produit propose aussi des modules de simulation pour le solaire photovoltaïque et le stockage ESS. L’idée affichée est de viser des opérateurs sans expertise énergétique pointue.

Pourquoi l’Europe est dans le viseur de Ninewatt

Si Ninewatt traverse le monde pour venir à Paris, c’est pour nouer des partenariats. La marque cherche des distributeurs régionaux et des revendeurs locaux côté européen. Elle vise aussi les sociétés de services énergétiques et les acteurs de la gestion de bâtiments.

Le marché européen colle à son discours, selon elle. Les règles de neutralité carbone et d’efficacité énergétique s’y durcissent, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. La marque mentionne aussi des contraintes à lever. L’accès aux données locales et les grilles tarifaires varient d’un pays à l’autre. Ninewatt se positionne comme un outil logiciel, pas comme un fournisseur de capteurs.

La suite pour Ninewatt

Côté références, Ninewatt affiche déjà plusieurs projets. En Corée, la société cite des pilotes dans la province de Gyeonggi et à Pohang. Elle travaille aussi avec KEPCO, la compagnie publique d’électricité. Le dossier de presse mentionne aussi une démonstration ESS à Goyang.

La marque a été retenue comme CES 2026 Innovation Awards Honoree. À l’international, elle travaille avec Johnson Controls sur un projet d’optimisation énergétique de l’aéroport international d’Honolulu, à Hawaï. Pour la suite, Ninewatt veut élargir Opti au pilotage de la demande et des ressources énergétiques distribuées. L’objectif annoncé reste le même. Étendre la plateforme au-delà de la Corée, vers l’Europe et l’Asie.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré Greneta, SconAI et Draph, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.