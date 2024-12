Le robot aspirateur pour les rivières et lacs ? ECOPEACE – Interview CES 2025

Face aux défis croissants liés à la pollution et à la rareté des ressources en eau, des solutions innovantes deviennent indispensables. Dans ce contexte, ECOPEACE, une startup sud-coréenne, se distingue comme un acteur clé de la transformation environnementale. Spécialisée dans les technologies autonomes et durables, elle propose des solutions révolutionnaires pour la gestion de l’eau, tout en intégrant des énergies renouvelables. Cette vision audacieuse leur a valu le CES Innovation Award (voir la page officielle), une reconnaissance internationale de leurs avancées technologiques. À quelques mois du CES 2025, nous avons rencontré Choi Inwon, CEO d’ECOPEACE, pour découvrir comment ses produits, comme l’ECOBOT et le Healing Boat, redéfinissent la purification et l’usage des ressources hydriques, tout en anticipant un avenir durable.

L’innovation au cœur d’ECOPEACE

Depuis ses débuts, ECOPEACE s’est donnée pour mission de réinventer la gestion de l’eau grâce à des solutions technologiques à la fois durables et performantes. Au cœur de leur stratégie, deux produits phares se démarquent : l’ECOBOT et le Healing Boat.

L’ECOBOT est un robot autonome qui utilise des technologies d’intelligence artificielle pour purifier l’eau en temps réel. Il mesure, analyse et alerte sur la qualité de l’eau tout en éliminant les algues et autres polluants. Doté de panneaux solaires, il fonctionne en mode autonome, même dans des zones où l’électricité est rare. « C’est un peu comme un aspirateur robot, mais pour l’eau », explique le CEO, Choi Inwon. En plus de sa simplicité d’utilisation, l’ECOBOT permet de réduire les coûts de maintenance de plus de 80 %, rendant cette technologie accessible et rentable pour les utilisateurs.

Le Healing Boat, quant à lui, repousse les limites en combinant innovation environnementale et loisirs. Cette embarcation autonome purifie l’eau tout en offrant une expérience immersive. Conçu pour fonctionner à l’énergie solaire, il propose des activités comme des dîners flottants et même des spectacles de feux d’artifice sur l’eau. « Nous imaginons une nouvelle culture où les gens peuvent profiter de la nature tout en participant à sa préservation », souligne le CEO.

Un impact global et des ambitions internationales

Si ECOPEACE a déjà marqué son empreinte en Corée du Sud, la startup ne compte pas s’arrêter là. En développant des solutions pensées pour les Smart Cities, l’entreprise vise à intégrer ses technologies dans des projets de gestion durable des ressources hydriques à l’échelle mondiale. Comme l’a souligné Choi Inwon : « Nous imaginons un futur où nos robots et nos technologies autonomes seront au cœur de villes intelligentes, contribuant à préserver l’environnement tout en facilitant la vie des populations. »

Un exemple frappant de cette ambition est leur collaboration en cours à Singapour, où ECOPEACE travaille à un projet pilote pour tester l’efficacité de l’ECOBOT dans un environnement urbain. Ce partenariat pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large des solutions d’ECOPEACE dans d’autres marchés asiatiques et internationaux. « Nous sommes actuellement en phase de POC (Proof of Concept) avec des partenaires locaux, et nous espérons que cette collaboration aboutira à un déploiement plus large, » explique le CEO.

En parallèle, la startup cherche activement à établir des partenariats stratégiques dans d’autres régions du monde. L’objectif ? Étendre l’impact de leurs innovations tout en s’adaptant aux besoins spécifiques de chaque marché. Lors de l’interview, Choi Inwon a insisté sur l’importance de travailler main dans la main avec des partenaires locaux : « Bien que nos solutions soient autonomes, leur mise en œuvre nécessite une compréhension fine des besoins locaux. C’est pour cela que nous recherchons des collaborateurs dans chaque région. »

Interview : vision et stratégie d’ECOPEACE

Leo Thévenet (Le Café du Geek) : Qui sont vos principaux clients actuellement ? Travaillez-vous avec des entreprises privées ou uniquement avec des gouvernements ?

Choi Inwon (ECOPEACE) : Nous collaborons avec KT, une grande entreprise coréenne, et nous travaillons également sur un projet pilote avec une entreprise de gestion à Singapour. Cependant, nous n’avons pas encore de client principal à l’international et continuons à rechercher activement des partenaires stratégiques.

Leo Thévenet : Votre solution est-elle déjà déployée à l’international, ou êtes-vous encore en phase de recherche de marchés ?

Choi Inwon : Nous sommes présents à Singapour à travers une collaboration POC (Proof of Concept) pour retirer les polluants de l’eau. Si cette phase est un succès, cela pourrait déboucher sur des ventes directes. Ce projet est une étape importante pour valider notre technologie dans un contexte international.

Leo Thévenet : Quel est le coût de vos produits ?

Choi Inwon : Notre modèle standard coûte environ 120 000 dollars, et le modèle premium est à 300 000 dollars. Ces prix reflètent la technologie avancée et les fonctionnalités qu’ils offrent.

Leo Thévenet : Vos produits sont-ils uniquement basés sur des systèmes de filtration, ou incluez-vous d’autres technologies comme les ultraviolets ou la collecte des déchets flottants ?

Choi Inwon : Nos robots sont des plateformes polyvalentes. Cela signifie qu’ils peuvent intégrer différentes technologies en fonction des besoins des clients. Par exemple, nous travaillons actuellement sur l’utilisation des ultrasons et d’autres systèmes pour améliorer encore nos performances.

Leo Thévenet : Quelles sont vos attentes pour le CES 2025 ?

Choi Inwon : Nous cherchons à établir des collaborations internationales pour développer des Smart Water Cities. Nous savons que ce type de projet nécessite un effort collectif. Nos technologies, comme le Healing Boat, seront mises en avant pour démontrer comment elles combinent purification de l’eau, énergies renouvelables et bien-être.

Leo Thévenet : Une dernière question : comment voyez-vous l’avenir d’ECOPEACE dans cinq ou dix ans ?

Choi Inwon : Nous voulons être au cœur des innovations en matière de gestion des ressources hydriques. Nos solutions autonomes permettent de réduire les coûts et de rendre la gestion de l’eau plus durable. À terme, nous espérons contribuer à transformer les espaces aquatiques en lieux à la fois utiles, écologiques et agréables pour les générations futures.

Conclusion : un avenir durable grâce à l’innovation

Avec ses solutions autonomes et innovantes, ECOPEACE montre qu’il est possible de relever les défis environnementaux tout en améliorant la gestion des ressources en eau. En combinant technologies de pointe, comme l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables, la startup sud-coréenne propose des réponses concrètes à des problématiques globales. Ses produits, comme l’ECOBOT et le Healing Boat, incarnent cette ambition de concilier performance technologique et durabilité.

Lauréate d’un CES Innovation Award, ECOPEACE s’impose comme un acteur clé dans le domaine des Smart Cities et de la gestion hydrique intelligente. Son engagement pour l’expansion internationale et ses collaborations stratégiques témoignent d’une volonté de transformer les écosystèmes aquatiques en atouts pour les générations futures. En explorant des solutions qui mêlent utilité, innovation et respect de l’environnement, ECOPEACE ouvre la voie à un futur où la technologie sert à bâtir un monde plus durable.