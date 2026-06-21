VivaTech, c’est le plus grand salon de startups d’Europe. Chaque année, Paris attire des jeunes pousses du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek autour du cou. Avec nos confrères d’AVING News, je suis allé à la rencontre des startups coréennes, nombreuses cette édition. L’une d’elles, NOOGI (voir notre article de présentation), s’attaque à un problème de bureau très courant, le mal de dos. Ce sont des ingénieurs coréens et une chaise pensée pour corriger la posture.

J’ai rencontré NOOGI sur le pavillon Stylish Korea de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé l’équipe sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, vitrine européenne pour la Corée

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine startup et tech d’Europe. La Corée du Sud y est venue en force, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

NOOGI exposait dans le pavillon Stylish Korea, avec la délégation portée par le KIDP (Korea Institute of Design Promotion). L’objectif de la marque tient en deux mots. Trouver des partenaires et des distributeurs en Europe. Pour une boîte coréenne, ce genre de salon sert de tête de pont vers le marché occidental.

NOOGI, une chaise née d’un dos en miettes

NOOGI est une health-tech coréenne. Son CEO, Junghoon Shin, n’a pas inventé sa chaise par hasard. Il a passé des années alité après une grave blessure au dos. De cette galère est née une idée simple. Et si la chaise, là où on passe nos journées, devenait un outil de santé ?

L’équipe est partie de cette conviction. La plupart des gens consultent un médecin une fois la douleur installée, trop tard. NOOGI veut prendre le problème à l’envers et prévenir plutôt que réparer. La marque affiche un objectif chiffré. Selon elle, mieux gérer l’assise réduirait de 40 % les coûts de santé liés à la position assise.

Ce que NOOGI montrait au stand

Au stand, NOOGI mettait en avant sa chaise connectée, la N’Signature. L’assise est divisée en quatre panneaux, le dossier en deux. Selon la marque, ce découpage laisse bouger hanches et cuisses de façon indépendante. C’est l’assise qui pivote pour rééquilibrer le bassin, pas le dossier.

La vraie nouveauté de cette édition se joue côté logiciel. La chaise embarque une IA qui couple vision par ordinateur et capteurs. Elle analyse la posture en temps réel et classe l’utilisateur dans l’une de six typologies. Cette brique s’appelle Body Calibration, et mesure angles du bassin, équilibre de la colonne et proportions du corps.

Côté chiffres, l’équipe avance plusieurs jalons. La technologie est brevetée en Corée, aux États-Unis et dans l’Union européenne. Une étude menée avec l’université Hanyang mesurerait une baisse de 55 % de la fatigue musculaire. La marque revendique aussi 90 % de clients satisfaits et des prix de l’invention en Allemagne et en Suisse.

Pourquoi la France intéresse autant NOOGI

NOOGI n’en est pas à sa première venue en France. La marque a exposé à Maison & Objet à Paris de 2022 à 2024, déjà avec le KIDP. C’est d’ailleurs à Paris que le concept de la N’Signature a été montré pour la première fois, en 2023. Pendant les Jeux de Paris 2024, elle a tenu six mois de résidence aux Galeries du Printemps.

Avec ce capital, la marque vise désormais clairement le marché européen. Elle cible les actifs de 30 à 40 ans en France et au Japon. Ceux qui passent leurs journées assis. À VivaTech, NOOGI cherche surtout des distributeurs et des investisseurs santé prêts à l’accompagner sur le long terme.

La suite pour NOOGI

Pour la suite, le calendrier est posé. NOOGI prévoit de lancer la version standard de la N’Signature, sans application, au troisième trimestre 2026. Une bêta fermée du module connecté IoT suivrait au quatrième trimestre. La marque a déjà fait étape à CES 2025, IFA 2025 et au World IT Show 2026.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré Inertia, Mimetics et Vtouch, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.