VivaTech, c’est le plus grand salon de startups d’Europe. Chaque année, Paris attire des jeunes pousses venues du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek autour du cou. Avec nos confrères d’AVING News, j’ai pris le temps d’aller à la rencontre des startups coréennes, très présentes cette année. L’une d’elles, Inertia (voir notre article de présentation), réunit quatre scientifiques et une mission autour de la santé féminine, avec un appareil de beauté multifonction.

J’ai rencontré Inertia sur le pavillon Stylish Korea de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé la marque sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, rampe de lancement pour la Corée

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine startup et tech d’Europe. La Corée du Sud y est venue en nombre, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

Inertia exposait dans le pavillon Stylish Korea, avec la délégation portée par le KIDP (Korea Institute of Design Promotion). L’intention de la marque est claire. Elle vient chercher des partenaires et des acheteurs côté européen. Pour une jeune pousse coréenne, ce genre de salon sert de tête de pont vers le marché occidental.

Inertia, quatre scientifiques parties de la santé féminine

Inertia est née à KAIST, la grande université scientifique coréenne. Quatre femmes ingénieures la fondent, dont la CEO Hyoyi Kim. Leur point de départ tient en une idée simple. Résoudre par la science des inconforts du quotidien féminin longtemps ignorés.

Leur première brique technologique s’appelle LABOCELL®. C’est un super-absorbant 100% biodégradable, sans microplastique, d’abord pensé pour des serviettes hygiéniques premium. De là, Inertia a élargi sa gamme aux soins et aux appareils de beauté. La marque se présente aujourd’hui comme un acteur du bien-être féminin, entre high-tech et green tech.

Cellvision, quatre soins dans un seul appareil

Au stand, Inertia met en avant le Cellvision, son appareil de beauté à usage maison. La marque le présente comme un device 5-en-1. L’idée est de réunir plusieurs soins du visage dans un seul objet.

Le Cellvision combine quatre modes, chacun avec sa fréquence et son type d’énergie. Le mode visage et yeux repose sur des ultrasons focalisés HIFU. Le mode Booster vise l’absorption des actifs de soin. Le mode EMS stimule les muscles, quand le mode RF (radiofréquence) cible le raffermissement et les pores.

Côté chiffres, le Cellvision aurait généré 5 à 6 millions d’euros de ventes en un an. Le chiffre d’affaires annuel d’Inertia tournerait autour de 30 millions d’euros. Hyoyi Kim résume la promesse simplement. Selon elle, l’appareil offre « une expérience clinique premium dans un seul device maison ».

Pourquoi l’Europe est dans le viseur d’Inertia

Si Inertia traverse le monde pour venir à Paris, c’est pour vendre. La marque cherche des distributeurs et des acheteurs premium en Europe. Elle vise aussi les plateformes e-commerce comme Amazon et le retail attentif à l’écologie. Le marché européen, exigeant sur la sécurité et l’environnement, colle bien à son discours.

La boîte avance aussi une carte de visite haut de gamme. Selon elle, sa marque est partenaire de Ferragamo, ce qui attire les responsables B2B du secteur. Inertia se positionne comme une marque coréenne premium, pas comme un simple gadget beauté.

La suite pour Inertia

Pour la suite, Inertia joue à fond l’international. La société affiche une croissance rapide en Corée, de 250 millions de wons en 2022 à plus de 20 milliards en 2025. Elle vise 60 milliards de wons en 2026, avec un canal nord-américain multiplié par huit. VivaTech sert de point d’entrée vers l’Europe.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré Mimetics, Deepscent et BONJAC, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.