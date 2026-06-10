Révolution écologique à VIVATEC 2026 : INERTIA promet une expérience fem-care saine et performante

La startup sud-coréenne INERTIA s’apprête à bouleverser le marché mondial des soins féminins. En effet, fondée par quatre ingénieures diplômées du prestigieux KAIST, la jeune pousse s’appuie sur la technologie innovante LABOCELL® pour conquérir l’Europe et l’Amérique du Nord. Ainsi, elle mise sur une combinaison de performance écologique et d’ambition commerciale. Grâce à cette stratégie, INERTIA attire déjà l’attention des investisseurs et des grands distributeurs internationaux.

Une innovation qui casse les codes du fem-care

Dans un secteur souvent critiqué pour son impact environnemental, INERTIA relève le défi avec LABOCELL®, sa matière superabsorbante 100 % biodégradable. En effet, cette technologie permet d’atteindre une capacité d’absorption jusqu’à 11 fois supérieure aux autres alternatives naturelles. De plus, elle élimine les microplastiques et les produits chimiques toxiques présents dans les protections hygiéniques classiques. Ainsi, elle apporte une réponse concrète aux enjeux de performance et de durabilité du secteur.

Comment la magie opère ? Grâce à une technique de crosslinking par faisceau d’électrons (E-beam) appliquée à des polymères naturels. Résultat : des produits à la fois sains pour le corps et durables pour la planète. Cette rupture technologique a déjà propulsé la marque sur le devant de la scène sud-coréenne et lui permet de viser encore plus loin.

Une ascension éclair, des ambitions mondiales

Depuis sa création, INERTIA affiche une croissance fulgurante. Le chiffre d’affaires a littéralement explosé, passant de 250 millions de KRW en 2022 à plus de 20 milliards de KRW en 2025. Pour 2026, l’objectif est déjà fixé : 60 milliards de KRW ! Un défi que la jeune entreprise nourrit grâce à l’élargissement de sa gamme (soins, accessoires beauté, skincare…) et à la conquête de nouveaux marchés.

La prochaine étape ? VIVATECH 2026 à Paris, le rendez-vous des startups et de l’innovation en Europe. INERTIA compte y valider la supériorité technique de LABOCELL®, nouer des partenariats stratégiques et récolter les retours de consommateurs occidentaux afin d’ajuster son offre aux besoins locaux.

Cap sur Amazon et les grandes chaînes

Pour réussir son pari mondial, INERTIA vise haut. En effet, l’entreprise mise sur une distribution via Amazon, des collaborations avec des acteurs spécialisés dans les produits éco-responsables ainsi qu’un marketing de proximité. Ainsi, tout est mis en œuvre pour toucher une clientèle exigeante en matière de sécurité et de durabilité. Par ailleurs, l’équipe investit massivement dans le développement de sa notoriété à l’international, avec pour objectif de multiplier par huit son chiffre d’affaires en Amérique du Nord.

En résumé, INERTIA s’impose déjà comme une future référence mondiale de la fem-tech green et high-tech. Son passage à VIVATECH pourrait bien marquer le début d’un nouveau chapitre pour l’innovation sud-coréenne à l’international. Et vous, partageriez-vous ou recommanderiez-vous des protections hygiéniques 100% clean et super performantes ? On attend vos avis dans les commentaires !