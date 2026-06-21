VivaTech, c’est le plus grand salon de startups d’Europe. Chaque année, Paris attire des jeunes pousses venues du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek autour du cou. Avec nos confrères d’AVING News, j’ai pris le temps d’aller voir les startups coréennes, très présentes cette année. L’une d’elles, Mimetics (voir notre article de présentation), s’inspire des ventouses du poulpe pour faire entrer les soins dans la peau.

J’ai rencontré Mimetics sur le pavillon Stylish Korea de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé la marque sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, vitrine européenne pour la Corée

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine startup et tech du continent. La Corée du Sud y est venue en nombre, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

Mimetics exposait dans le pavillon Stylish Korea, avec la délégation portée par le KIDP (Korea Institute of Design Promotion). L’objectif de la marque tient en peu de mots. Elle vient chercher des partenaires et des licences côté européen. Pour une startup coréenne, ce type de salon sert de porte d’entrée vers le marché occidental.

Mimetics, une beauté qui copie la nature

Mimetics est une startup coréenne de beauté dite biomimétique. Son CEO, Hyoungki Park, a porté le projet avec des équipes de recherche de l’université Sungkyunkwan. Le nom dit déjà le programme. Imiter le vivant pour résoudre un problème de peau.

Le point de départ est un constat simple. Dans un masque ou un patch classique, une bonne partie des actifs s’évapore ou glisse sans pénétrer. La marque a donc cherché une solution mécanique, pas chimique. Elle se présente aujourd’hui comme une boîte de deep tech beauté. Elle revendique un portefeuille de brevets sur sa structure adhésive.

Le patch à ventouses, ce que montre Mimetics

Au stand, Mimetics met en avant sa Micro-Vacuum Technology, une technologie de patch à micro-dépression. La structure imite les ventouses du poulpe, avec de minuscules dômes adhésifs de moins de 3 mm. Au contact de la peau, ces dômes créent une petite zone de pression négative.

Cette dépression ouvre légèrement la peau et aide les actifs à pénétrer plus profond, sans aiguille. La marque décline deux produits. Le patch silicone se combine à un sérum ou une crème et reste réutilisable environ un mois. Le patch hydrogel contient déjà l’actif et s’utilise une seule fois. Le tout vise les zones à plis, contour des yeux, cou et joues.

Côté chiffres, Mimetics annonce une absorption 5 à 6 fois supérieure à une crème classique. Selon la marque, le système ferait aussi 2 à 3 fois mieux qu’un patch à micro-aiguilles. Ces données viennent de l’entreprise et restent à vérifier en conditions réelles.

Pourquoi l’Europe intéresse Mimetics

Si Mimetics vient à Paris, c’est pour vendre sa techno, pas seulement ses patchs. La marque cherche des contrats de licence et de fabrication en marque blanche, le fameux OEM/ODM. Elle vise les grandes maisons de luxe européennes, friandes de soins à efficacité prouvée. Son argument tient à sa mécanique plutôt qu’à un ingrédient précis.

C’est même un atout réglementaire qu’elle met en avant. L’effet vient de la structure du patch, pas d’une formule. Il échappe donc à une partie des contrôles d’ingrédients d’un pays à l’autre. Selon le CEO, la marque vise des géants comme L’Oréal, Dior ou Chanel. En Corée, elle a déjà travaillé avec LG Household & Health Care et le laboratoire Dongkook Pharmaceutical.

La suite pour Mimetics

Pour la suite, Mimetics joue l’international à plein. La société dit avoir levé 3 millions de dollars sur un tour de financement. Elle vend déjà en Corée, au Japon et aux États-Unis. Sa marque grand public maison, foradore, lance ses patchs yeux et ses masques hydrogel en 2026. L’Europe est la prochaine étape, et VivaTech sert de rampe.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré Inertia, Deepscent et BONJAC, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.