VivaTech, c’est le plus grand salon de startups d’Europe. Chaque année, Paris attire des jeunes pousses venues du monde entier. En 2026, j’y étais, badge presse Le Café Du Geek autour du cou. Avec nos confrères d’AVING News, j’ai pris le temps d’aller à la rencontre des startups coréennes, très présentes cette année. L’une d’elles, Deepscent (voir notre article de présentation), veut transformer le parfum en contenu numérique piloté par une IA.

J’ai rencontré Deepscent sur le pavillon Stylish Korea de VivaTech 2026, à Paris. J’ai interviewé la marque sur place, caméra au poing, avec nos confrères d’AVING News.

VivaTech 2026, rampe de lancement pour la Corée

VivaTech se tient chaque année à Paris, Porte de Versailles. En 2026, l’édition court du 17 au 20 juin. C’est la plus grosse vitrine startup et tech d’Europe. La Corée du Sud y est venue en nombre, répartie sur plusieurs pavillons nationaux.

Deepscent exposait dans le pavillon Stylish Korea, avec la délégation portée par le KIDP (Korea Institute of Design Promotion). L’intention de la marque est claire. Elle vient chercher des partenaires et des clients côté européen. Pour une jeune pousse coréenne, ce genre de salon sert de tête de pont vers le marché occidental. Et pour un média, c’est l’occasion de tester des idées qu’on ne croise pas tous les jours.

Deepscent, des data scientists partis de l’odorat

Deepscent a été fondée en 2018 par des chercheurs en données et en logiciel issus de KAIST, la grande université scientifique coréenne. Son patron, Marco Ilbong Kwon, m’a raconté son déclic. Il a vécu une quinzaine d’années au Royaume-Uni, en Australie et à Singapour. Là-bas, il a vu à quel point le parfum d’ambiance fait partie du quotidien.

Avec un parcours en informatique et en IA, il a remarqué une absence. Ces technologies n’étaient pas utilisées dans le secteur de la senteur. Son pari tient en une phrase. Faire entrer l’IoT, l’IA et la science des données dans un domaine resté très analogique. C’est de là qu’est partie toute l’aventure Deepscent.

Ce que Deepscent montre au salon

Au stand, Deepscent présente sa plateforme de parfum numérique. Le principe repose sur un diffuseur connecté, des capsules de senteurs et une application baptisée Toum. Selon la marque, l’utilisateur compose sa propre recette en quelques clics. Une IA multimodale traite des entrées comme l’image, le son ou l’ambiance pour générer la senteur.

Côté chiffres, la marque annonce un diffuseur capable de mélanger une vingtaine de capsules biodégradables. Cela donnerait des centaines de milliers de combinaisons possibles. Selon eux, une senteur inédite se reconnaît en quelques secondes après la commande. L’ensemble se pilote via un tableau de bord cloud, avec des mises à jour de recettes à distance.

Le positionnement, lui, joue sur deux tableaux. Côté grand public, l’app Toum vise la composition à la maison. Côté professionnel, Deepscent vise l’hôtellerie, le luxe et l’automobile. La boîte a aussi été distinguée par un CES 2026 Innovation Award, dans la catégorie maison connectée.

Pourquoi l’Europe est dans le viseur de Deepscent

Si Deepscent traverse le monde pour venir à Paris, c’est pour trouver des partenaires. La marque est basée en Corée du Sud et a commencé à exporter vers le Japon. Selon Marco Ilbong Kwon, elle travaille déjà avec de grandes entreprises françaises, sans les nommer. À VivaTech, elle cherche à accélérer sa présence en Europe.

La cible européenne est claire. Deepscent vise les propriétaires de lieux, ceux qui gèrent des espaces à parfumer. Hôtels, boutiques de luxe, bureaux haut de gamme et espaces résidentiels entrent dans le viseur. La marque cite aussi les distributeurs et les intégrateurs IT comme partenaires possibles. Paris, capitale historique du parfum, fait figure de vitrine idéale pour ce discours.

La suite pour Deepscent

Après VivaTech, Marco Ilbong Kwon rentre en Corée. La société dit avoir plusieurs projets en cours, dont un avec un acteur de la construction. L’idée est d’installer ses senteurs dans des logements et des espaces collectifs neufs. À plus long terme, elle vise aussi le bien-être, avec des senteurs pensées pour le sommeil ou la concentration.

À VivaTech 2026, Le Café du Geek a aussi rencontré BONJAC, Inertia et Mimetics, d’autres pépites coréennes croisées sur les pavillons.