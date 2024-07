Dans le domaine des cosmétiques, l’innovation est essentielle pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs en quête de produits efficaces et naturels. C’est dans ce contexte que SMHAËL se distingue par ses recherches avancées et ses collaborations avec des experts renommés. La startup coréenne, fondée en 2020, révolutionne l’industrie des soins de la peau avec son peptide fonctionnel unique, le RPS.3, découvert par le Professeur Joon Kim de l’Université de Corée.

Lors d’une interview réalisée à Séoul le 17 juillet 2024 au sein du Made In Korea Basecamp (MIK Basecamp), créé par Aving News, nous avons découvert comment SMHAEL combine les dernières avancées scientifiques et une approche respectueuse de l’environnement pour proposer des produits qui promettent de restaurer et revitaliser la peau en profondeur, sans nécessiter d’outils invasifs comme les micro-aiguilles. Enregistré dans l’International Cosmetic Ingredients (ICID), le RPS.3 est désormais au cœur de leur gamme de produits, répondant à des besoins variés et apportant des solutions innovantes aux problèmes cutanés courants.

SMHAËL : Pionnier des soins de la peau naturels

SMHAËL, fondée en 2020, s’est rapidement imposée comme un leader dans le développement de matières premières cosmétiques innovantes. Spécialisée dans la recherche de matériaux naturels, l’entreprise collabore étroitement avec le Professeur Joon Kim du Département des Sciences de la Vie de l’Université de Corée. Cette synergie entre la recherche académique et l’innovation industrielle a conduit à la découverte du RPS.3, un peptide fonctionnel aux propriétés exceptionnelles. Le Vice-président, Dong-beom Seo précise : « Nous avons développé un peptide qui aide réellement à réparer la peau endommagée. » SMHAËL s’engage à offrir des solutions de soins de la peau qui non seulement réparent mais revitalisent aussi la peau en profondeur.

L’objectif de SMHAËL est de permettre à chacun de conserver une peau saine et éclatante, même dix ans plus tard. Leur approche unique combine des avancées scientifiques de pointe avec une utilisation responsable et durable des ressources naturelles. En plus de leurs efforts en recherche et développement, l’entreprise met un point d’honneur à tester rigoureusement leurs produits pour garantir leur efficacité et sécurité. Cette philosophie leur a permis de s’inscrire dans l’International Cosmetic Ingredients (ICID), renforçant leur crédibilité et ouvrant des portes à des marchés internationaux.

RPS.3 : La révolution technologique pour votre peau

Le RPS.3 est le joyau technologique de SMHAËL, représentant une avancée majeure dans le domaine des soins de la peau. Ce peptide fonctionnel a été découvert par le Professeur Joon Kim lors de recherches sur un nouveau traitement anticancéreux. Il s’agit d’une protéine hydrophobe, ce qui signifie qu’elle a une affinité pour les lipides de la peau, facilitant ainsi sa pénétration profonde dans le derme sans nécessiter de micro-aiguilles (MTS). Cette propriété permet au RPS.3 de cibler directement les couches plus profondes de la peau, où il peut exercer ses effets bénéfiques.

Les bienfaits du RPS.3 pour la peau

Le RPS.3 remplit trois fonctions principales qui en font un ingrédient révolutionnaire pour les soins de la peau. Tout d’abord, il répare les cellules cutanées endommagées. Cela est crucial car notre peau est constamment exposée à des agressions environnementales comme les rayons UV, la pollution et d’autres facteurs de stress qui endommagent les cellules cutanées. Le RPS.3 aide à restaurer ces cellules, améliorant ainsi la santé globale de la peau.

Deuxièmement, le RPS.3 réduit l’inflammation. L’inflammation est une réponse naturelle de la peau aux dommages, mais une inflammation chronique peut entraîner des problèmes de peau persistants tels que l’acné, la rosacée et d’autres conditions inflammatoires. En réduisant l’inflammation, le RPS.3 aide à calmer et apaiser la peau, la rendant plus résiliente et moins sujette aux irritations.

Enfin, le RPS.3 favorise la restauration cellulaire. En augmentant la production de collagène et en activant l’ARNm, ce peptide aide à maintenir l’élasticité et la fermeté de la peau. Le collagène est une protéine essentielle qui donne à la peau sa structure et son volume. En stimulant la production de collagène, le RPS.3 aide à prévenir et à réduire les signes du vieillissement, tels que les rides et la perte de fermeté.

Un autre avantage notable du RPS.3 est qu’il est formulé sans pigments synthétiques, utilisant uniquement des extraits naturels pour ses couleurs. Cette approche non seulement rend les produits plus sûrs pour la peau, mais aussi plus respectueux de l’environnement. De plus, grâce à sa nature hydrophobe, le RPS.3 peut pénétrer efficacement dans la peau, offrant des résultats visibles et durables.

Produits innovants et approche personnalisée

Les produits de SMHAEL sont formulés sans pigments synthétiques, utilisant uniquement des extraits naturels pour leurs couleurs. Chaque produit est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des différents types de peau et états cutanés. SMHAEL a développé une gamme de produits basée sur le peptide RPS.3, destinée à revitaliser et à réparer la peau. Ces produits se déclinent en plusieurs ampoules personnalisables, permettant une approche sur mesure des soins de la peau.

Des ampoules personnalisées pour des soins cutanés optimisés

La gamme de produits comprend quatre ampoules principales : jaune, verte, rouge et blanche. L’ampoule jaune est universelle et convient à tout le monde, quelle que soit la condition de leur peau. Celle en vert est recommandée pour une utilisation le matin, car elle prépare la peau à affronter les agressions de la journée. L’ampoule rouge est idéale pour une application le soir, aidant la peau à se régénérer pendant la nuit et à lutter contre les problèmes hormonaux. Enfin, l’ampoule blanche est spécialement conçue pour la réparation des peaux endommagées. Dong-beom Seo explique : « L’ampoule blanche est la base, et vous pouvez y ajouter les ampoules rouge, verte ou jaune pour une personnalisation en fonction de vos besoins spécifiques.«

Cette approche personnalisée permet aux utilisateurs de combiner les ampoules en fonction de leurs besoins individuels, optimisant ainsi les résultats des soins. Par exemple, quelqu’un qui a une peau endommagée par les UV pourrait utiliser l’ampoule blanche en y ajoutant l’ampoule verte le matin et l’ampoule rouge le soir pour une réparation et une revitalisation complètes. Cette flexibilité rend les produits SMHAËL adaptés à une large variété de besoins cutanés.

SMHAËL : Nouveaux produits et expansion internationale

En plus de leur gamme actuelle, SMHAËL travaille activement sur de nouveaux produits et technologies. Ils développent actuellement une crème solaire et des alternatives au Botox. Cela dans le but d’élargir leur offre et à répondre à de nouveaux besoins du marché. Dong-beom Seo partage son enthousiasme : « Nous sommes très excités par nos futurs produits, notamment la crème solaire et les alternatives au Botox. Ces innovations nous permettront de proposer des solutions encore plus complètes et efficaces pour le soin de la peau. »

Actuellement, les produits de SMHAËL sont disponibles en Corée. Ils sont très populaires au Vietnam et en Chine, où ils ont déjà obtenu les autorisations nécessaires. Prévoyant de lancer leurs produits aux États-Unis en novembre 2024. Ils sont également en quête de partenaires et de distributeurs pour étendre leur présence sur d’autres marchés internationaux. « Nous avons rencontré des acheteurs potentiels en France. Nous sommes ainsi impatients de développer notre réseau de distribution, » explique Dong-beom Seo. Cette expansion internationale témoigne de l’engagement de SMHAËL. L’entreprise souhaite apporter ses solutions de soins de la peau innovantes à un public mondial.

Interview exclusive : Insights et perspectives

Découvrez les perspectives fascinantes de Dong-beom Seo sur la création de SMHAËL et les défis et réussites qui ont marqué leur parcours.

Inspiration derrière SMHAËL

Léo : Quelle a été l’inspiration derrière la création de SMHAËL ?

Dong-beom Seo : Le Professeur Joon Kim, en menant des recherches sur un traitement anticancéreux, a découvert le peptide RPS.3. Constatant ses bienfaits pour la peau, nous avons décidé de développer des produits pour la réparation cutanée.

Défis rencontrés

Léo : Quels sont les défis les plus importants que vous avez rencontrés ?

Dong-beom Seo: Obtenir les autorisations gouvernementales a été un défi majeur. De plus, chaque pays a des types de peau différents, ce qui nécessite une adaptation des produits.

Produits futurs

Léo : Quels produits futurs avez-vous en préparation ?

Dong-beom Seo : Nous travaillons actuellement sur des produits solaires et des alternatives au Botox. Ces innovations nous permettront de proposer des solutions encore plus complètes et efficaces pour le soin de la peau.

Disponibilité des produits

Léo : Votre produit est-il déjà en vente ?

Dong-beom Seo : Oui, nos produits sont disponibles en Corée. Ils sont très populaires au Vietnam et en Chine, où nous avons déjà obtenu les autorisations nécessaires. Nous prévoyons de lancer nos produits aux États-Unis en novembre 2024. En parallèle, nous recherchons activement des partenaires et des distributeurs pour d’autres marchés internationaux.

Stratégie internationale

Léo : Quelle est la stratégie de SMHAËL pour se développer à l’international ?

Dong-beom Seo : Nous avons rencontré des acheteurs potentiels en France et sommes impatients de développer notre réseau de distribution. Notre objectif est de fournir nos ingrédients aux marques cosmétiques françaises et de nous établir sur les marchés mondiaux.

Évolution de l’industrie cosmétique

Léo : Comment envisagez vous l’évolution de l’industrie cosmétique dans les cinq prochaines années ?

Dong-beom Seo : Nous pensons que l’industrie continuera à croître avec de nouvelles technologies comme l’IA et la VR. Ces innovations permettront de personnaliser les soins de la peau. Nous souhaitons utiliser notre technologie pour proposer des produits adaptés aux spécificités locales. Cela permettra à chacun de vivre une vie belle et saine.

Leçon clé de l’expérience

Léo : Quelle a été la meilleure leçon apprise au cours de votre parcours entrepreneurial ?

Dong-beom Seo : La meilleure leçon a été de comprendre l’importance de visiter nos partenaires à l’étranger. Voir les réactions des consommateurs locaux est également crucial. Cela nous aide à adapter nos produits aux besoins spécifiques de chaque marché et à garantir leur succès.

Le mot de la fin avec SMHAEL

SMHAEL se positionne comme un acteur clé de l’innovation cosmétique grâce à ses recherches avancées et ses produits naturels. En combinant les découvertes scientifiques avec des technologies de pointe, l’entreprise offre des solutions efficaces et respectueuses de la peau. SMHAËL a des perspectives de croissance prometteuses. Son engagement envers la qualité est prêt à transformer l’industrie des soins de la peau. Le site officiel de la marque (en anglais).

Le site officiel RPS.3.