Apple : les nouveaux produits prévus pour octobre 2022 (MacBook Pro, iPad Pro…)

Le mois d’octobre 2022 est signe de nouveaux produits chez Apple. C’est en tout cas ce que supposent de nombreuses rumeurs depuis quelques mois. Il faut dire que la firme à la pomme tient généralement une conférence à la rentrée pour les iPhone et Apple Watch, puis une seconde pour les Mac et iPad le mois suivant. Voici les produits qui devraient être annoncés avant la fin du mois (MacBook Pro, iPad Pro, Mac mini…) !

Avant de commencer la présentation des produits à venir durant le mois d’octobre 2022, il est important de noter qu’Apple ne pourrait pas tenir de conférence. En effet, le journaliste de chez Bloomberg Mark Gurman a récemment annoncé que la firme américaine ferait des annonces via communiqué de presse.

Des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M2

Pour commencer, Apple devrait présenter une nouvelle génération de MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Cette dernière embarquerait un seul changement, et ça se passe du côté de la puissance. En effet, les deux ordinateurs portables profiteraient de la puce M2 Pro et M2 Max. Un récent rapport datant de fin septembre précise d’ailleurs que ces versions M2 sont belles et bien prêtes à être livrées durant le quatrième trimestre 2022.

À noter, les prédictions mentionnent que la puce M2 Pro des MacBook Pro 14 et 16 pouces embarqueraient jusqu’à 10 cœurs CPU, 20 cœurs GPU et 48 Go de RAM ; contre 10 cœurs CPU, 40 cœurs GPU et 96 Go de RAM pour la M2 Max.

Un Mac mini M2 et M2 Pro

Toujours du côté des ordinateurs, Apple envisagerait de lancer de nouveaux Mac mini. Pour cette fournée 2022, la firme américaine envisagerait de proposer deux déclinaisons : une avec la puce M2 ; et une autre avec M2 Pro. L’occasion pour le boitier miniature de gagner en puissance, tout en restant à l’écart des performances du Mac Studio.

L’iPad Pro passe aussi à la puce M2 et MagSafe

Du côté des tablettes, les iPad Pro seraient renouvelés avec la puce M2 cette année. Les précédents rapports soulignent qu’aucun changement de design majeurs ne serait de la partie.

Cette génération profiterait tout de même d’un changement de taille : le support de la charge sans fil MagSafe. Cela serait possible soit grâce à un dos en verre, soit avec un logo Apple plus grand. La charge rapide pourrait possiblement être plus rapide.

De plus, l’arrivée de la charge sans fil ainsi qu’un nouvel Apple Pencil seraient envisageables.

Un iPad d’entrée de gamme avec un nouveau design

Pour finir, l’iPad 10 devrait être annoncé. Ce nouveau modèle d’entrée de gamme serait un grand changement pour Apple, principalement au niveau du design.

En effet, la tablette aurait droit à des bords plats, à l’instar des autres modèles (Pro, Air et mini) ; un écran plus grand ; un bouton Touch ID sur le bouton d’alimentation ; un port USB-C ; ou encore le support de la 5G.

Outre de nouveaux produits, Apple devrait déployer deux nouvelles mises à jour majeures en octobre 2022 pour les accompagner : iPadOS 16, embarquant le nouveau mode multitâche Stage Manager ; ainsi que macOS Ventura avec de nouvelles applications natives, le support de l’iPhone en tant que webcam ou encore la refonte des Réglages Systèmes.

