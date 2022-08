iPad 10 : Touch ID arriverait sur le bouton d’alimentation

De gros changements arrivent avec la 10e génération d’iPad. En effet, le prochain modèle d’entrée de gamme devrait profiter d’un tout nouveau design. Dans un nouveau rapport, nous venons d’apprendre que cette tablette disposerait d’un bouton Touch ID sur le bouton d’alimentation. En plus de cela, la caméra frontale FaceTime pourrait changer de position.

Touch ID sur le bouton d’alimentation pour l’iPad 10

La prochaine génération d’iPad Pro avec puce M2 ainsi que l’iPad 10 devraient arriver durant le mois d’octobre 2022. Concernant le prochain modèle d’entrée de gamme, de récents détails ont été dévoilés via la publication de rendus 3D d’un fabricant d’étuis.

Nous découvrions ainsi un tout nouveau design pour l’iPad 10, avec l’arrivée de tranches plates à l’instar du dernier iPad mini ou encore des iPad Air et Pro. De plus, l’écran devrait sensiblement être plus grand ; un port USB-C remplacerait enfin le Lightning ; et Touch ID arriverait sur le bouton d’accueil.

Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement de Macotakara vient d’ailleurs apporter quelques précisions autour de Touch ID. De ce fait, le bouton de déverrouillage par empreintes digitales prendrait la même place que l’iPad mini 6 et les deux derniers iPad Air, soit sur le bouton d’alimentation.

Une information plus étonnante a été révélée au sujet de la caméra FaceTime de l’iPad 10. En effet, nous apprenons que cette dernière changerait de position. Au lieu d’être centrée, elle serait sur le « côté droit » de l’écran. Le rapport précise que cela permettrait de faire fonctionner plus efficacement la fonctionnalité de recadrage automatique (Center Stage/Cadre centré) quand la tablette est placée horizontalement.

À noter, Macotakara précise que tout cela reste « toujours de la spéculation », en particulier concernant le nouvel emplacement de la caméra FaceTime. Il faut dire qu’aucun rapport n’a pour le moment cité ses changements pour l’iPad 10. Reste maintenant à voir si d’autres sources vont corroborer ces informations à l’avenir, donnant possiblement plus de crédibilité à l’arrivée de ce changement.