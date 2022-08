iPad : écran plus grand, Touch ID, bordures plates et port USB-C pour le prochain modèle d’entrée de gamme

Une grosse fuite d’information vient de tomber à propos du prochain modèle d’iPad d’entrée de gamme. En effet, des rendus 3D d’un fabricant d’étuis sont venus lever le voile sur le design de cette 10e génération, attendue pour la fin de l’année 2022. Beaucoup de changement serait ainsi de la partie, dont un design à bordures plates avec un écran plus grand, mais aussi Touch ID et un port USB-C.

De gros changements pour la 10e génération d’iPad

MySmartPrice vient de dévoiler des informations croustillantes autour de l’iPad de 10e génération. En effet, le site est venu partager des rendus 3D provenant d’un fabricant d’étuis, révélant ainsi le design complet de cette nouvelle génération. Autant vous le dire, il va être complètement différent, marquant ainsi un réel changement pour la gamme de tablettes abordables d’Apple.

Pour commencer, ce nouvel iPad arbore des bordures plates. Apple terminerait ainsi de transitionner l’entièreté de sa gamme de tablettes avec ce design, tout d’abord introduit sur les iPad Pro 2018, puis l’iPad Air 4 et récemment l’iPad mini 6. Nous remarquons aussi la présence d’un bouton d’accueil avec Touch ID. À l’arrière, le bloc photo se veut plus imposant avec un module comprenant un capteur et un microphone.

Sur les bordures plates, l’iPad de 10e génération dispose de quatre grilles pour les haut-parleurs, mais aussi un port USB-C. Il semble ensuite qu’Apple n’ait pas décidé d’introduire une zone magnétique pour recharger l’Apple Pencil 2. On se demande donc comment la firme à la pomme compte permettre la recharge du Pencil 1, qui avait notamment besoin du port Lightning sur l’iPad 9 ; ou si un nouveau stylet serait au programme.

Pour terminer au niveau du design, cette nouvelle génération devrait profiter d’un écran plus grand. MySmartPrice mentionne ainsi une dalle avec une diagonale comprise entre 10,5 et 10,9 pouces, contre 10,2 pouces pour le modèle actuel. Derniers points, l’iPad de 10e génération devrait embarquer la puce A14 Bionic et supporter le réseau 5G dans sa version cellulaire.

Pour les plus curieux, voici un concept d’Apple Lab inspiré de ses rendus 3D de l’iPad de 10e génération.

