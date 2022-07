iPad : des modèles plus fins avec écran OLED pour 2024

Les changements à venir sur les iPad semblent se préciser. De nouvelles informations viennent en effet d’être révélées par le média coréen ET News. D’après eux, les modèles prévus pour 2024 arboreraient une dalle OLED ; mais aussi un design plus fin, et donc plus léger. L’occasion pour la firme à la pomme de rendre certains de ses modèles de tablettes plus intéressants, que ce soit au niveau de la qualité d’affichage ou de la compacité.

2024, signe de l’OLED et de la finesse pour les iPad

Alors que la puce M1 est venue offrir de la puissance aux derniers iPad Air et Pro, Apple aurait d’autres projets pour ses tablettes. En effet, un nouveau rapport d’ET News vient en effet de dévoiler que la firme à la pomme envisagerait de rendre ses iPad plus fins et légers en 2024.

Le plus gros changement resterait cependant du côté de l’affichage. En effet, les iPad devraient commencer à s’acquitter d’une dalle OLED cette même année. Le média The Elec avait d’ailleurs fait la même supputation sur ce sujet en avril dernier. Apple offrirait ainsi une bien meilleure qualité d’affichage, enrichie par des couleurs éclatantes et un meilleur contraste.

Dans les détails, ET News explique que les écrans OLED des iPad seraient confectionnés par Samsung Display et LG Display. Apple aurait opté pour une technologie d’affichage pour ses tablettes alliant légèreté et « qualité d’image inégalée ». Cela est notamment dû au fait que le rétroéclairage inclut sur les écrans LCD actuels les alourdis, alors que l’OLED s’en passe.

« Apple produit des prototypes finaux d’iPad OLED avec ses principaux partenaires (…). Comme c’est la première fois que l’OLED sera utilisé dans une tablette, Apple crée plusieurs prototypes et répète plusieurs fois le processus de test », ajoute ET News.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPad mini 7 : un modèle avec écran 120 Hz serait peu probable !