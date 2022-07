Nothing dévoile le Phone (1), un premier smartphone au design atypique avec une belle fiche technique

Nothing continue son bout de chemin en proposant son premier smartphone Android. La toute jeune marque fondée par Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, vient en effet de lever le voile sur le Phone (1). Ce modèle vient tout simplement proposer quelque chose de différent pour le marché du milieu de gamme, avec un design atypique à dos transparent ainsi qu’une fiche technique intéressante à la vue de son prix de départ, 469 €.

Les promesses du Nothing Phone (1)

Avec ce premier smartphone, nommé tout simplement Phone (1), Nothing commence à élargir sa gamme de produits, et donc son écosystème. Avant l’annonce d’hier, la marque disposait uniquement d’une paire d’écouteurs, au design transparent original, les Ear (1). L’arrivée sur le marché des smartphones vient ainsi largement faire entrer l’entreprise vers de nouveaux horizons.

Un design atypique

Commençons par le point le plus différenciant du Nothing Phone (1) : son design. En effet, le smartphone dispose d’une face avant somme tout classique, mais à l’arrière, elle opte pour un dos transparent, laissant entrevoir certains composants.

Cette coque dispose d’une autre particularité, la présence de LED, plus précisément 900 micro-LED. Elles peuvent être personnalisées afin de réagir différemment à la réception d’une notification ou d’un appel ; à la sonnerie d’une alarme ; mais aussi pour afficher le niveau de batterie par exemple.

Pour finir, le Nothing Phone (1) s’acquitte de tranches en aluminium, faisant largement penser celles des iPhone 12 et 13.

Une fiche technique convaincante

Au niveau des caractéristiques techniques, le Nothing Phone (1) s’équipe d’une dalle OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ce dernier est adaptatif, variant entre 60 et 120 Hz en fonction du contenu affiché à l’écran. Nous retrouvons ensuite à l’intérieur une puce Snapdragon 778G+ de Qualcomm, compatible avec le réseau 5G, ainsi que 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

Pour la partie photo, la caméra frontale est de 16 Mpx (f/2,45) ; et le modèle arrière du Nothing Phone (1) se compose d’un capteur principal de 50 Mpx (f/1,88) et d’un ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2). Côté alimentation, une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide filaire 33 W et sans fil 15 W est de la partie. À noter, le smartphone tourne sous Android 12, avec la surcouche NothingOS, et trois ans de mises à jour majeures et quatre ans de patchs de sécurité sont annoncés.

Disponible en coloris noir et blanc, le Nothing Phone (1) arrivera en France dès le 21 juillet 2022. Son prix de lancement est de 469 € pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ; 499 € pour la déclinaison 8/256 Go ; et 549 € pour la 12/256 Go. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.