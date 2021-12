Test – Nothing Ear (1) : Des true wireless surprenants

Nothing commercialise un nouveau coloris pour son tout premier produit, les Ear (1). Nothing, c’est la toute nouvelle marque de Carl Pei, cofondateur de OnePlus. Cette nouvelle marque se lance sur le marché de l’audio avec des true wireless à un prix attractif sans pour autant rogner sur la qualité sonore et celle des matériaux employés.

Présentation des Nothing Ear (1)

Le produit est livré dans un packaging carton présenté comme zéro carbone. Ce packaging est traditionnel pour ce type de produit. Il comprend les intra-auriculaires, le boîtier de rangement et de recharge, un câble USB-C et des embouts en silicone interchangeables de tailles différentes (S, M et L). La taille M est montée par défaut

Nothing Ear (1)

Le boîtier est peu volumineux aves ses dimensions de 58,6 x 58,6 x 23,7 mm. On peut donc le glisser n’importe où aisément, il sait de faire discret. On le reconnait au premier coup d’œil, d’un part en raison de sa forme, d’autre part en raison de son aspect. En effet, Nothing prend le choix de faire un produit qui intrigue de par son design. Concrètement, le boitier est en plastique transparent légèrement fumé. Sa forme est différente de celle de ses concurrents puisque carrée. Une LED d’indication de charge est positionnée sur le dessus du boitier. A l’arrière se trouve le port de charge USB-C. A noter que les écouteurs sont compatibles avec la charge sans fil.

Boitier vue de dessus

Boitier vue de dessous

Port USB-C

Une fois le boîtier ouvert, on découvre une disposition atypique des écouteurs sur les emplacements de charge. Cela contribue à un renouvellement du design qui reste redondant pour tous les écouteurs de marques concurrentes. Les écouteurs sont bien évidemment aimantés au boitier pour éviter la chute et permettre le bon maintient pour la charge. Des détrompeurs de couleur rouge et blanc sont présent pour positionner le bon écouteur au bon endroit, même s’il est difficile de se tromper. Il n’y a pas de jeu une fois positionnés dans le boitier, la charge se fait donc sans souci.

La disposition

Les emplacements de charge

Particularité également des Nothing Ear (1), les écouteurs sont en partie transparent. En effet, en regardant de plus près on aperçoit certains composants dans la tige des écouteurs. C’est un design plutôt sympa, original et bien réalisé. Le côté extérieur de la tige contient une surface tactile qui permet d’interagir sur différentes commandes.





Caractéristiques techniques

Du côté des caractéristiques techniques, Nothing réalise un produit avec des fonctionnalités basiques mais loin d’être ridicules surtout avec un prix attractif de 99€ :

Dimensions de l’étui de recharge (L x l x H) 58,6 x 58,6 x 23,7 mm

Poids de l’étui de recharge 57 g / Poids par écouteur 9,4 g

IPX4

Prise en charge codecs audio SBC, AAC

Réduction de bruit active

Bluetooth 5.2

Commandes tactiles

Ergonomie et design des Nothing Ear (1)

Nothing mise donc sur le design de son produit et son originalité avec l’effet transparent. Ce dernier est plutôt réussi car il intrigue au premier abord. On est immédiatement tenté de le regarder de près et force est de constater que les Nothing Ear (1) sont bien réalisés. La disposition dans le boitier de charge sort un peu de l’ordinaire et contribue à donner un peu de fraicheur à tous ces écouteurs qui se ressemblent.





On retrouve pour ces Nothing Ear (1) une tige courte qui permet de commander certaines fonctions par le biais d’une interface tactile. Les contrôles sont traditionnels, pour le réglage du volume on balaye la tige à la verticale, tout simplement. Par défaut les contrôles permettent avec un double appui de déclencher la lecture / pause. Un triple appui permet de passer à la chanson suivante. Avec un appui prolongé, on bascule entre les différents modes de réduction de bruit. Les réglages sont paramétrables via l’application dédiée. A noter que la détection du port des écouteurs est présente sur ces true wireless.

Après la surprise du design, ce qui étonne c’est le confort des écouteurs une fois insérés dans le creux de l’oreille. Le silicone utilisé est d’un incroyable confort et très doux. Les écouteurs tiennent parfaitement dans le creux de l’oreille et ne glissent pas. Également, l’embase ne se fait pas sentir et est très confortable. Pas de frottement ni de gêne ni de sensation de pression, ce qui permet de conserver longtemps les écouteurs dans l’oreille y compris pour une séance de sport.

Fonctionnalités

Avec un prix attractif à 99€, il est bien évident que les Nothing Ear (1) ne rivalisent pas avec des modèles haut de gamme comme les Sony XM4 ou les Jabra 85T. Toutefois, Nothing a réussi à intégrer des fonctionnalités quasi essentielles pour des écouteurs :

Réduction de bruit paramétrable

Egaliseur paramétrable

24 heures d’autonomie et recharge rapide

Compatible charge sans fil

Compatible Google Assistant, Amazon Alexa

Commandes tactiles sur écouteurs

IPX4 (protection contre la pluie et la sueur)

L’appairage se fait sans difficulté une fois les écouteurs sortis du boitier et sont opérationnels quelques secondes après. Il est quasi instantané et s’effectue sans difficulté. A noter que les fonctionnalités comme la réduction de bruit et l’égaliseur sont bien présentes mais réduite au strict minimum.

Un son de qualité

Les Nothing Ear (1) sont compatibles avec les codecs audio SBC et AAC. Toutefois, ils ne soient pas compatibles LDAC. L’écoute est de bonne qualité pour des true wireless à un si petit prix. Nothing s’en sort plutôt bien sur le rendu sonore même si sur ce point, là encore, les écouteurs ne peuvent pas rivaliser face aux grosses pointures. Toutefois, la gamme de prix n’est pas comparable, et concrètement, pour 99€, on en a pour son argent.





Malgré ce petit prix, Nothing ne fait pas l’impasse sur la réduction de bruit. En effet, cette dernière est assez efficace et peut être paramétrée sur 2 niveaux, maximum ou léger. Également la réduction peut se désactiver ou être mise en mode transparent. Un égaliseur est aussi présent avec 4 différents préréglages comme balance, more trebble, more bass ou voice. En revanche, il n’est pas possible de personnaliser l’égaliseur.

Concernant les appels, le son est bon et le rendu des micros également, cela convient très bien pour dialoguer avec son interlocuteur.

Autonomie des Nothing Ear (1)

Chaque écouteur dispose d’une batterie de 31mAh tandis que le boitier dispose d’un accu de 570mAh. L’autonomie est de 4 heures avec la réduction de bruit active et d’environ 5h30 sans. C’est donc le point faible de ces écouteurs, une autonomie assez courte qui ne permet pas une longue session d’écoute. Il est nécessaire de passer par la case recharge via son boitier.

Le boitier permet de faire environ 5 recharges complètes. Il faut compter environ 30 minutes pour redonner 80% de batterie et environ 1h30 pour une recharge complète. Cela permet de compenser un peu le manque d’autonomie sur une charge. La recharge du boitier se fait via un port USB-C. A noter également que le boitier est rechargeable sans fil car compatible Qi ce qui est un très bon point.

Une application simple mais efficace

Nothing dispose également d’une application dédiée pour gérer et paramétrer ses écouteurs. Cette dernière reste sommaire mais efficace. Elle n’est pas à ce jour disponible en français toutefois, il n’y a rien de compliqué tellement l’appli est simple. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est ergonomique.

Le menu principal de l’application donne le taux de charge de chaque écouteur et la possibilité d’accéder à deux sous menus. Hear, permet de personnaliser le réglage de la réduction de bruit ainsi que de l’égaliseur. Touch permet pour sa part de paramétrer les zones tactiles droite et gauche de chaque écouteur. C’est simple mais efficace.











Conclusion

Les Nothing Ear (1) sont de très bons écouteurs true wireless pour cette gamme de prix. En effet, pour 99€ la marque donne accès à une réduction de bruit, un égaliseur, des commandes tactiles et une recharge sans fil. On regrette toutefois une autonomie un peu faible. En revanche, le confort et le maintien sont excellents et cela surprend agréablement dès que l’on les insère dans le creux de l’oreille. Les matériaux employés sont de très bonne qualité. Avec un design particulier et son effet transparent, ils attirent tout de suite l’attention. Enfin, la qualité sonore n’est pas en reste. Les Nothing ear (1) sont donc de très bons écouteurs pour cette gamme de prix.

Produit disponible sur Nothing Ear(1) - Écouteurs sans Fil ANC (Active Noise Cancelling), Noir

Voir l'offre 99,99 €