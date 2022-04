iPad : de premiers modèles avec écran OLED pour 2024

L’iPad est la référence des tablettes. Au niveau des dernières nouveautés ajoutées sur les modèles d’Apple, nous retrouvons notamment la puce M1, mais surtout le mini-LED en 2021 sur l’iPad Pro de 12,9 pouces ou encore la puce M1. Cette technologie d’écran devrait cependant être remplacée à terme par l’OLED. Un nouveau rapport de The Elec souligne d’ailleurs que le fournisseur BOE Technology se préparerait à fournir Apple en dalle OLED pour de futures tablettes, mais aussi des MacBook.

En avant vers l’OLED chez Apple à partir de 2024

Chez Apple, seules deux catégories de produits ont aujourd’hui droit à la technologie d’écran OLED : les iPhone et les Apple Watch. Bonne nouvelle, la donne devrait changer dans quelques années. En effet, The Elec vient de pointer du doigt le fait que le fournisseur BOE Technology était en train de construire une nouvelle ligne de production d’écran OLED dans son usine de la province du Sichuan (Chine). Cette dernière serait faite en prévision des besoins d’approvisionnement de la firme à la pomme.

Comme ses rivaux sud-coréens Samsung Display et LG Display, BOE prévoit de construire la ligne en vue de fournir des panneaux OLED à Apple pour des applications dans des produits informatiques tels que les tablettes iPad et les ordinateurs portables MacBook. The Elec

Dans les détails, le média explique que la nouvelle ligne de production serait ouverte vers la fin de l’année 2024. Pour la société, l’objectif serait de venir rivaliser avec Samsung Display et LG Display en fournissant à Apple des panneaux OLED pour les futurs modèles d’iPad et de MacBook. En effet, The Elec rapporte aussi que ces deux entités prévoient d’utiliser leurs chaînes de production pour confection des iPad OLED dans un premier temps en 2024, puis pour d’autres produits Apple. Les deux premières tablettes à profiter de cette technologie d’écran devraient logiquement être les iPad Pro de 11 pouces et de 12,9 pouces.

Pour rappel, les dernières rumeurs concernant la prochaine génération d’iPad Pro prévue pour 2022 soulignaient la présence d’une puce Apple M2, mais aussi de la technologie aimantée MagSafe.