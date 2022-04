PlayStation Now : les nouveaux jeux d’avril 2022

Le mois d’avril 2022 ayant débuté, il est l’heure pour Sony de lever le voile sur les nouveaux jeux disponibles sur son service de cloud gaming : le PlayStation Now. Au total, quatre nouveaux jeux sont disponibles depuis le 5 avril, dont les célèbres jeux d’exploration Outer World et Journey to the Savage Planet, mais aussi le titre de simulation de rallye WRC 10 et l’action-RPG Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Les nouveaux jeux PlayStation Now d’avril 2022

Alors que le PlayStation Now s’apprête à disparaitre au mois de juin afin de rejoindre la toute nouvelle offre d’abonnements PlayStation Plus, Sony vient d’annoncer de nouveaux jeux pour son service de cloud gaming. Pour rappel, des titres tels que Shadow Warrior 3 ou encore Crysis Remastered avaient été ajoutés en mars. Depuis le 5 avril 2022, quatre nouveaux jeux sont disponibles :

Outer Worlds ;

WRC 10 FIA World Rally Championship ;

Journey to the Savage Planet ;

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ;

Si ces titres ajoutés au PlayStation Now en avril 2022 ne vous disent rien, voici une courte présentation de chacun d’entre eux. Pour commencer, Outer Wild est un célèbre jeu d’exploration spatiale vous invitant à découvrir un système solaire inconnu où vous êtes bloqué dans une boucle temporelle de 22 minutes. Journez to the Savage Planet vient quant à lui vous bloquer sur une nouvelle planète nommée ARY-26. Votre mission est simple : découvrir si cette dernière est habitable ou non par les êtres humains. Rempli d’humour, ce titre propose de découvrir moult environnements différents dans un monde haut en couleur rempli de monstres.

Avec WRC 10 FIA World Rally Championship, le PlayStation Now vous plonge dans un jeu de simulation de rallye, comprenant notamment les 12 courses officielles du 49e Championnat du monde des rallyes. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood est de son côté un action-RPG se déroulant dans un monde fantastique peuplé de vampires et loups-garous, où vous devrez lutter contre une mégacorporation exploitant les ressources terrestres.

