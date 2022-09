Les nouveaux produits Apple prévus pour 2023 (Mac, iPad, HomePod…)

Curieux des nouveautés à venir chez Apple ? Mark Gurman vient de préciser l’arrivée de plusieurs produits durant l’année 2023. D’après le journaliste de chez Bloomberg, il faudrait s’attendre à un nouveau MacBook Air doté d’un écran de 15 pouces ; un iMac avec puce M3 ; un Mac Pro ; un nouvel HomePod ; ou encore un iPad avec un écran plus grand.

À travers sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman a fait part de ses suppositions concernant les produits prévus par Apple en 2023.

L’année prochaine devrait être assez chargée pour Apple. Attendez-vous à un MacBook Air 15 pouces, un nouvel iMac M3, le Mac Pro, une mise à jour du HomePod, le casque Reality Pro et un iPad plus grand. Il y a aussi les débuts potentiels d’un produit combinant une Apple TV, un HomePod et une caméra FaceTime à la fin de l’année.

Mark Gurman