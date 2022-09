Reality Pro : le nom du premier casque de réalité mixte d’Apple

En attendant la conférence de ce mercredi 7 septembre, Mark Gurman a dévoilé ce dimanche quelques actualités concernant les casques de réalité mixte d’Apple. D’après le journaliste, la firme à la pomme développerait trois modèles différents. Le premier, arrivant en début d’année 2023, serait nommé Apple Reality Pro.

Concept : Ian Zelbo

Reality : le nom de la gamme de casques de réalité mixte d’Apple

Aux dernières nouvelles, Ming-Chi Kuo est venu préciser un lancement en janvier 2023 pour le premier casque de réalité mixte d’Apple. L’analyste ajoutait au passage que ce modèle haut de gamme serait proposé à un prix de départ de 2 000 dollars minimum.

Mark Gurman est quant à lui revenu sur cette future gamme de produits ce dimanche, plus précisément de marques déposées récemment par Apple. Dans sa nouvelle newsletter Power On, le journaliste de chez Bloomberg explique ainsi que trois casques seraient en cours de développement chez Apple, prenant les noms de code N301, N602, et N421.

Pour le premier modèle commercialisé, la firme américaine aurait choisi comme nom de produit : Apple Reality Pro (N301). D’après Mark Gurman, il serait « probablement le rival haut de gamme de la société face au prochain Quest Pro de Meta ». En développement depuis plusieurs années, il mêlerait réalité augmentée et réalité virtuelle et arriverait en 2023.

Un modèle plus abordable arriverait au cours des années suivantes, probablement sous le nom d’Apple Reality One (N602). Mark Gurman estime ensuite que le troisième modèle (N421) concernerait « les lunettes de réalité augmentée » d’Apple, qu’il définit comme « un rêve de longue date » pour la société.

Dernier point : la marque Optica déposée par Apple pourrait concerner le système d’optiques interchangeables, nécessaire pour les personnes portant des lunettes avec des verres correcteurs.