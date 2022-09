Apple : comment regarder en direct la conférence du 7 septembre 2022 ?

Le mercredi 7 septembre 2022, Apple va tenir son Special Event de rentrée. Nommée Far Out, cette conférence devrait être l’occasion pour la firme à la pomme de présenter plusieurs produits, dont les iPhone 14 Pro ; les Apple Watch Series 8, Pro et SE 2 ; ainsi que les AirPods Pro 2. Envie de suivre l’évènement en direct, découvrez dans notre article les différentes plateformes de diffusion d’Apple.

Qu’est-ce-qu’Apple va présenter ce mercredi 7 septembre 2022 ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, faisons le point sur les nouveautés que devrait Apple annoncer durant son évènement de rentrée Far Out. D’après les dernières rumeurs, la conférence du 7 septembre lèverait le voile sur :

iPhone 14 , avec majoritairement quelques petites améliorations du côté de la photo et l’arrivée d’un modèle « Plus » avec écran de 6,7 pouces ;

, avec majoritairement quelques petites améliorations du côté de la photo et l’arrivée d’un modèle « Plus » avec écran de 6,7 pouces ; iPhone 14 Pro , riche en nouveauté, notamment avec l’arrivée de deux poinçons à la place de l’encoche, un nouveau capteur principal de 48 Mpx, une caméra selfie avec autofocus, une puce A16, une plus grosse batterie, ou encore un mode Always-On ;

, riche en nouveauté, notamment avec l’arrivée de deux poinçons à la place de l’encoche, un nouveau capteur principal de 48 Mpx, une caméra selfie avec autofocus, une puce A16, une plus grosse batterie, ou encore un mode Always-On ; Apple Watch Series 8 , avec une nouvelle puce S8 et un capteur de température ;

, avec une nouvelle puce S8 et un capteur de température ; Apple Watch Pro , un modèle pour les sportifs avec un boitier plus robuste avec de nouveaux boutons, une meilleure autonomie, un écran plat, ainsi que de nouveaux bracelets et cadrans sportifs ;

, un modèle pour les sportifs avec un boitier plus robuste avec de nouveaux boutons, une meilleure autonomie, un écran plat, ainsi que de nouveaux bracelets et cadrans sportifs ; Apple Watch SE 2 , un rafraichissement avec l’arrivée de la puce S8 ;

, un rafraichissement avec l’arrivée de la puce S8 ; AirPods Pro 2, profitant de moult nouveautés dont une puce H2 plus performante, une meilleure autonomie, un nouveau boitier de charge avec haut-parleur compatible avec le réseau Localiser, des capteurs de détection de peau, la résistance à l’eau et à la transpiration IPX4, et possiblement la prise en charge du Bluetooth LE Audio.

Pour les personnes souhaitant suivre la conférence Far Out d’Apple, et ainsi découvrir toutes les nouveautés en direct, Apple retransmet son évènement sur plusieurs plateformes ce mercredi 7 septembre 2022 à partir de 19 heures :