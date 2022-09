Apple Watch Series 8, Pro et SE 2 : les derniers détails avant l’évènement Apple

Plus que deux jours avant la conférence de rentrée d’Apple. Dans une nouvelle newsletter publiée ce dimanche, Mark Gurman est venu partager les dernières informations au sujet des montres connectées qui seront dévoilées durant l’évènement : les Apple Watch Series 8, Series Pro et SE 2.

Concept : Volodymyr (@ld_vova)

Dernières informations sur les prochaines Apple Watch

En attendant la conférence Apple du mercredi 7 septembre 2022, de nouveaux détails à propos des prochaines montres connectées ont été dévoilés. Plus précisément, le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg est venu partager via sa dernière newsletter Power On les nouveautés des Apple Watch Series 8, Watch Pro et Watch SE 2.

Pour commencer, nous apprenons que l’Apple Watch Series 8 profitera de deux nouveautés : un nouveau capteur permettant de mesurer la température corporelle ; et une fonction de santé pour les femmes liée à la fertilité.

Concernant l’Apple Watch SE 2, Mark Gurman explique qu’elle aura le même design que la dernière génération, mais passera de la puce S5 à la puce S8, soit la même que les Series 8.

De nombreuses nouveautés pour l’Apple Watch Pro

Le journaliste de chez Bloomberg s’avoue beaucoup plus loquace au sujet du modèle le plus attendu,et nouveau dans la gamme de montres connectées de la firme à la pomme, l’Apple Watch Pro.

Outre la puce S8, le capteur de température et la nouvelle fonction de santé cités précédemment, ce modèle haut de gamme au design plus robuste s’adresserait directement à une cible précise : « athlètes de haut niveau comme les vététistes, les randonneurs et les marathoniens », explique Mark Gurman.

Il réaffirme par la suite que l’Apple Watch Pro embarquerait un « écran sensiblement plus grand » par rapport aux modèles actuels. En plus de cela, de nouveaux cadrans seraient de la partie, mais aussi davantage de statistiques concernant les activités physiques et le suivi de la santé. Ce modèle profiterait aussi d’une plus grande batterie et d’un nouveau mode basse consommation.

Au niveau de la tarification, Mark Gurman estime que cette nouvelle montre connectée sera commercialisée à un prix compris au moins entre 900 et 1000 dollars. Le journaliste souligne d’ailleurs : « À titre de comparaison, les montres haut de gamme de Garmin coûtent entre 1 000 $ et 1 500 $. Amazfit est également en concurrence dans cette catégorie, bien que généralement à des prix plus bas ».

