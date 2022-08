Apple Watch Pro : un écran plat et un boitier de 47 mm au programme

L’Apple Watch Pro devrait être un tout nouveau modèle de montres connectées présenté à la rentrée. Ce dernier devrait d’ailleurs arborer un tout nouveau design. D’après un récent rapport du site Mac Otakara, un boitier de 47 mm, plus grand que les autres Apple Watch ainsi qu’un écran plat seraient de la partie.

Le design de l’Apple Watch Pro continue de se préciser

Avec l’Apple Watch Pro, la firme à la pomme compte réinventer sa gamme de montres connectées avec un modèle plus robuste et autonome, axé pour les sportifs. Pour cela, un tout nouveau design serait au programme. Les dernières rumeurs nous en disent d’ailleurs beaucoup à son sujet.

Tout d’abord, cette nouvelle variante haut de gamme, remplaçant vraisemblablement les Apple Watch Edition, arborerait une taille d’écran plus grande que les modèles actuels. De ce fait, la nouvelle montre aurait un écran de 1,99 pouce.

Cela coïncide ainsi avec le dernier rapport de Mac Otakara, tendant vers un boitier plus grand de 47 mm. Pour rappel, les Apple Watch Series 7 sont disponibles en deux tailles de boitier : 41 mm et 45 mm. Ce nouveau boitier serait normalement plus résistant, grâce à l’utilisation d’un matériau métallique à la place de l’aluminium. Au passage, le site japonais est venu préciser la présence d’un écran plat. Ce changement induirait ainsi vers l’arrivée d’un design à bords plats, tout comme les derniers iPhone.

Mac Otakara ajoute que l’Apple Watch Pro serait le « On More Thing » de la conférence de rentrée d’Apple. Pour rappel, l’évènement se déroulera le 7 septembre 2022 à partir de 13 heures. Les iPhone 14 ainsi que les Apple Watch Series 8 devraient aussi y être présentés.

Concernant les autres nouveautés attendues pour les prochaines montres connectées d’Apple, les rumeurs supposent l’arrivée d’un nouveau capteur de santé permettant de mesurer la température corporelle ; ainsi qu’un nouveau mode basse consommation.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Apple Watch Series 8 : un design similaire à la Series 7 !