Ce forfait mobile à moins de 5 euros est parfait pour la rentrée !

La rentrée approche à grands pas. Dans le cas où vous souhaitez faire des économies sur votre forfait mobile ou ceux de vos proches (voire enfants), sachez qu’une offre imbattable est en ce moment chez Cdiscount Mobile. En effet, l’opérateur propose 40 Go de données mobiles ainsi que les appels, SMS et MMS illimités pour moins de 5 euros, plus précisément 4,99 euros par mois.

Un forfait mobile pas cher pour la rentrée 2022

Cdiscount Mobile propose jusqu’au 30 août 2022 minuit un forfait mobile très attractif pour les petits budgets.

Pour commencer, parlons de l’offre. L’opérateur propose tout d’abord, une quantité de 40 Go de données mobiles 4G en France métropolitaine ainsi que 9 Go dans l’Union européenne, les DOM, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. En plus de cela, nous retrouvons les traditionnels appels, SMS et MMS illimités vers des numéros français, que ce soit depuis la France ou l’étranger (EU + DOM).

Au niveau du prix de ce forfait mobile, sans engagement, Cdiscount Mobile tape fort avec un montant de 4,99 euros par mois durant 12 mois, puis 9,99 euros par mois. Pour rappel, l’opérateur passe par le réseau de Bouygues Telecom.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.