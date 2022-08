Honor 8X 5G : un nouveau smartphone d’entrée de gamme disponible en France à 269 euros

Honor vient d’annoncer l’arrivée d’un tout nouveau smartphone en France : le Honor X8 5G. Avec ce modèle d’entrée de gamme, la marque propose de la 5G, un écran LCD avec un taux de rafraichissement de 90 Hz ou encore une batterie de 5 000 mAh pour un montant attractif de 269 euros.

Honor X8 5G, le smartphone à petit prix pour la rentrée

Aux dernières nouvelles, Honor a lancé un smartphone haut de gamme en France fin mai 2022 : le Honor Magic 4 Pro. Pour l’accompagner, la marque chinoise a dévoilé la Watch GS3 et les Earbuds 3 Pro, soit une montre connectée ainsi que des écouteurs sans fil.

En cette fin août, le Honor X8 5G vient d’être annoncé, un smartphone d’entrée de gamme disponible en France dès le 26 septembre à 269 euros en deux coloris, noir et bleu.

Succédant au Honor X7, ce modèle arbore tout de même un tout nouveau design à l’arrière, avec un module photo carré renfermant un capteur principal grand-angle de 48 Mpx ; un macro de 2 Mpx ; un capteur de profondeur de 2 Mpx ; et un flash LED.

À l’avant, nous retrouvons un écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz ; une définition de 720 par 1600 pixels ; ainsi qu’un poinçon en forme de goutte d’eau renfermant une caméra selfie de 8 Mpx.

Côté performances, le Honor X8 5G embarque une puce Snapdragon 480+ couplée à 6 Go de RAM (+2 Go de mémoire vive virtuelle) ainsi que 128 Go de stockage interne. Pour finir, la batterie de 5 000 mAh du Honor X8 5G est compatible avec la charge rapide 22,5 W.

Autres spécificités : capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation ; port USB-C ; prise jack 3,5 mm ; extension du stockage via microSD possible ; Magic UI 4.2 (Android 11).