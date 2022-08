Fitbit annonce les Versa 4, Sense 2 et Inspire 3, des montres et bracelets connectés pour la rentrée

Pour la rentrée 2022, Fitbit est venu annoncer trois nouveaux produits connectés : les montres Versa 4 et Sense 2 ; ainsi que le bracelet Inspire 3. Ce renouvellement n’apporte pas de gros changements, mais tout de même des design revus et des fonctionnalités de santé supplémentaires.

Le bracelet connecté Fitbit Inspire 3 passe à la couleur

Pour commencer, l’entrée de gamme de Fibit vient se renouveler avec le bracelet connecté Inspire 3. Avec ce modèle, la marque propose un design plus fin avec désormais un nouveau bouton sensitif pour se déplacer dans l’interface. À noter, le bracelet se veut mieux intégré au boitier par rapport à la génération précédente.

Le gros changement se situe tout de même du côté de l’écran. En effet, il est désormais en couleur, alors que le Fitbit Inspire 2 avait un affichage monochrome. Au niveau de l’autonomie, elle reste de 10 jours.

Nous retrouvons ensuite le compteur de pas ; le suivi de la fréquence cardiaque ; mesure de l’oxygénation du sang ; ainsi que l’analyse de la qualité du sommeil et le niveau de stress. D’ores et déjà disponible en trois coloris (noir, jaune et rose), le bracelet connecté Fitbit Versa est commercialisé au prix de 99,95 euros.

Les montres connectées Fitbit Versa 4 et Sense 2

Du côté des Fitbit Versa 4 et Sense 2, leur design a été affiné par rapport aux générations précédentes. En plus de cela, le centre de gravité des montres connectées a été modifié pour être plus confortable à porter.

Du côté de la santé, elles profitent maintenant de la détection de fibrillation auriculaire, mais seulement outre-Atlantique. Nous retrouvons ensuite sur les deux modèles un cardiofréquencemètre ; une fonctionnalité de suivi GPS ; une fonctionnalité de suivi du sommeil ; un bouton sensitif ; ainsi qu’une autonomie de 6 jours.

Petite particularité pour la Fitbit Sense 2, un électrocardiogramme permettant de visualiser les signaux électriques de son cœur et mesurer le niveau de stress. Il peut aussi vérifier une suspicion de fibrillation auriculaire détectée par le capteur de fréquence cardiaque.

Déjà disponibles, la montre connectée Fitbit Versa 4 est affichée au prix 229,95 euros en coloris noir, bleu, pêche et rouge ; et la Fitbit Sense 2 à 299,95 euros en coloris noir, crème ou gris.

