Oppo annonce l’arrivée des Reno 8 et 8 Pro en France

Oppo vient d’annoncer une toute nouvelle série de smartphones pour la France : les Reno 8. Au total, nous retrouvons trois modèles, dont un standard, un Pro et un Lite. Bien évidemment, les deux premiers se démarquent par leurs performances photo. La version allégée a droit de son côté à deux petits avantages par rapport à ses grands frères : une prise jack 3,5 mm et des LED de notifications.

L’Oppo Reno 8 Pro, le modèle le mieux équipé

L’Oppo Reno 8 Pro se démarque par sa partie photo, épaulée par la puce MariSilicon X. Le module arrière se compose ainsi d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 Mpx, couplé à un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un macro de 2 Mpx. À l’avant, une caméra selfie Sony IMX709 de 32 Mpx avec stabilisation optique est de la partie.

Au niveau des performances, Oppo a fait le choix d’introduire un MediaTek Dimensity 8100 MAX, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour l’affichage, l’Oppo Reno 8 Pro s’équipe d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz. À noter, le smartphone est certifié IP54, le protégeant ainsi des éclaboussures et de la poussière.

Pour finir, la batterie de 4 500 mAh embarquée est compatible avec la charge rapide 80 W. Pas de date de lancement et de prix n’ont été annoncés pour le moment par Oppo.

Une fiche technique allégée pour l’Oppo Reno 8

Concernant l’Oppo Reno 8, les changements avec le modèle Pro sont tout d’abord esthétiques, avec un dos en polymère à la place du verre. La dalle AMOLED est plus petite (6,43 pouces), avec un taux de rafraichissement plus faible (90 Hz). Pour la partie audio, seul un haut-parleur mono est présent, contre un double haut-parleur pour le Reno 8 Pro.

Oppo a aussi fait une concession du côté de la puce. L’Oppo Reno 8 se contente en effet d’un MediaTek Dimensity 1300. Pour finir, la partie photo est la même, à l’exception prêt que le coprocesseur d’image Marisilicon X n’est pas présent.

Pour finir, voici la fiche technique de l’Oppo Reno 8 Lite : écran AMOLED de 6,43 pouces avec taux de rafraichissement de 60 Hz et définition Full HD+ ; puce Snapdragon 695 ; 8 Go de RAM ; 128 Go de stockage ; charge rapide 33 W ; module photo avec capteur principal de 64 Mpx Omnivision, macro de 2 Mpx et monochrome de 2 Mpx ; et une caméra selfie de 16 Mpx.

À noter, ce modèle a l’avantage d’avoir une prise jack de 3,5 mm ainsi qu’un système de double LED pour les notifications placé autour des capteurs photos.

