Oppo annonce le Find X5 Lite : un modèle bien équipé à 499 €

Oppo vient de faire le plein de nouveautés en ce jeudi 24 février. Pour l’occasion, la firme chinoise est venue annoncer les écouteurs sans fil Enco X2, la montre connectée Watch Free et les smartphones de la série Find X5. Trois modèles ont été annoncés : le Find X5, le Find X5 Pro et le Find X5 Lite. Dans notre article, nous nous concentrons sur le modèle le plus abordable de la gamme. Vous l’aurez donc compris, il s’agit de la version Lite.

Le smartphone le plus accessible de la gamme Find X5

Commençons tout d’abord par la partie design de cet appareil. L’Oppo Find X5 Lite ne profite en effet pas du design premium de ses grands frères avec un dos en céramique noir ou blanc et du module photo atypique de la gamme depuis le Find X3. Il se contente en effet d’un dos en plastique avec noir ou bleu clair ainsi que d’un bloc photo rectangulaire classique.

Dans les détails, le smartphone vient profiter d’une dalle AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz ; un processeur MediaTek Dimensity 900 couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne ; un module photo arrière avec un capteur principal de 64 Mpx ; un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx ; une caméra selfie de 32 Mpx ; une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 65 W ; un système de déverrouillage par empreintes digitales sous l’écran ; ColorOS 12 (Android 12) ; une épaisseur de 7,81 mm ; et un poids de 173 grammes.

Tout comme les Find X5 et Find X5 Pro, l’Oppo Find X5 Lite sera disponible en France dès le 24 mars 2022. Son prix en version 8/256 Go est de 499,90 €.