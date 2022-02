Oppo Enco X2 : de nouveaux écouteurs sans fil complets avec réduction de bruit active

Le lancement des smartphones Find X5 et Find X5 Pro ne s’est bien évidemment pas fait sans accessoires. Oppo est en effet venu accompagner ses smartphones de plusieurs produits : des écouteurs et une montre connectée. Dans cet article, les nouveaux écouteurs de la marque chinoise seront à l’honneur : les Oppo Enco X2. Avec cette génération, les oreillettes profitent de plusieurs arguments de taille : des doubles transducteurs, de la réduction de bruit active et le Bluetooth multipoint.

Oppo Enco X2, des écouteurs complets à 199,99 €

Succédants à la première génération lancée en novembre 2020, les nouveaux Oppo Enco X2 viennent profiter de deux transducteurs. Dans chaque oreillette, nous retrouvons ainsi un transducteur de 11 mm et un second à membrane équilibrée de 6 mm. Développée en partenariat avec Dynaudio, cette combinaison permet aux écouteurs de proposer un son compatible avec la certification Hi-Res Wireless. Au niveau des codecs audio sans fil, ces dispositifs prennent en charge l’AAC, le SBC, le LHDC et le LC3. Cela permet ainsi de profiter de débit montant jusqu’à 900 kbps en 96 kHz à 24 bits.

Au niveau des fonctionnalités clés des Oppo Enco X2, la réduction de bruit active est de la partie. Les embouts intra-auriculaires de cette paire d’écouteurs permettent aussi de profiter d’une isolation passive. Pour les personnes switchant régulièrement d’appareils électroniques, le Bluetooth multipoint est proposé afin de permettre de se connecter à deux produits en même temps. Pour finir, l’autonomie sur une charge est de 5 heures avec la réduction de bruit active et monte à 20 heures à l’aide du boîtier de charge (compatible avec la charge sans fil et USB-C).

Commercialisés à la fin du mois d’avril 2022 en deux coloris, noir ou blanc, les Oppo Enco X2 seront affichés au prix de 199,90 € en France.