Netflix : un abonnement avec publicité entre 7 et 9 euros par mois

De nouvelles informations sur l’abonnement avec publicité de Netflix viennent d’arriver. D’après un nouveau rapport de Bloomberg, cette nouvelle formule serait proposée à un prix compris entre 7 et 9 dollars par mois, soit un montant similaire si on convertit la devise américaine en euros.

Les derniers secrets sur l’abonnement Netflix avec publicité

Depuis de nombreuses semaines, l’abonnement avec publicité de Netflix se précise. Annoncé pour la fin de l’année 2022, dans un premier temps aux États-Unis, cette formule se veut logiquement plus abordable, ce qui implique des avantages limités.

De précédents rapports sont en effet venu préciser que toute la bibliothèque Netflix ne serait pas disponible via cet abonnement. En plus de cela, la plateforme de streaming ne proposera pas de fonctionnalité de téléchargement, empêchant ainsi les abonnés de regarder des séries ou des films sans être connectés à internet. Pour finir, les publicités seraient absentes des nouveaux films et des programmes pour enfants.

L’abonnement avec publicité semble ainsi être complètement connu. Il manquait tout de même une information importante à son sujet : le prix. Lucas Shaw, journaliste chez Bloomberg, est d’ailleurs venu dévoiler cette information en fin de semaine dernière.

D’après lui, le prix de cette formule serait compris entre 7 et 9 dollars. Son placement tarifaire serait ainsi en dessous de tous les abonnements de Netflix. En effet, les États-Unis disposent de trois abonnements différents : l’Essentiel à 9,99 $, le Standard à 15,49 $ et le Premium à 19,99 $ par mois.

Cette annonce n’est pas surprenante. En effet, l’objectif de Netflix avec ce nouvel abonnement financé par la publicité est de convertir ses abonnés vers une formule plus chère, offrant plus d’avantages. La placer à un prix inférieur à toutes les autres offres semble donc logique afin d’atteindre ce but.

À noter, Netflix a réagi à ce nouveau rapport. « Le rapport de Bloomberg n’est qu’une simple spéculation à ce stade […] Netflix est en train d’étudier la possibilité de proposer des prix plus bas, soutenu par la publicité, et aucune décision n’a été prise », a déclaré Kumiko Hidaka, porte-parole de la plateforme de streaming américaine.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Netflix : les séries et films à voir en septembre 2022 !