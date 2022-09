iPhone 14 Pro : de plus grosses batteries que les iPhone 13 Pro

Avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple semble à nouveau prête à améliorer l’autonomie. En effet, un nouveau rapport de Mark Gurman vient de préciser l’arrivée de plus grosses batteries sur ces modèles par rapport à celles des iPhone 13 Pro. Le journaliste de chez Bloomberg en a aussi profité pour préciser les changements apportés avec cette nouvelle génération.

Concept : Volodymyr (@ld_vova)

Plus grosses batteries et autres nouveautés des iPhone 14 Pro

Les iPhone 14 Pro vont être riches en nouveautés par rapport aux iPhone 13 Pro. Aux dernières nouvelles, Mark Gurman est venu dévoiler ce dimanche quelques informations supplémentaires au sujet de ces smartphones, qui seront annoncés ce mercredi 7 septembre 2022 par Apple.

Pour commencer, le journaliste de chez Bloomberg est venu déclarer dans sa dernière newsletter qu’outre la disparation de l’encoche au profit de deux poinçons, les iPhone 14 Pro seront un peu plus grands et auront des bordures d’écran plus minces ainsi que de plus grosses batteries que les iPhone 13 Pro.

Mark Gurman est ensuite revenu sur les autres changements des prochains iPhone d’Apple. Pour les iPhone 14 et 14 Plus, il souligne simplement « quelques changements » du côté du hardware pour la partie photo. Il semble donc qu’il faudra attendre les iPhone 15 pour voir arriver de plus grosses nouveautés sur ces modèles.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max auront quant à eux droit à : une caméra frontale avec autofocus ; de meilleurs capteurs de reconnaissance faciale ; un nouveau capteur principal de 48 Mpx ; un téléobjectif et un ultra grand-angle améliorés ; des améliorations concernant la capture de photo et vidéo en basse luminosité ; et la puce A16.

Pour finir, le journaliste a parlé de la technologie eSIM : « Et Apple va donner une impulsion plus forte à l’eSIM cette fois-ci, les opérateurs se préparant à inciter les utilisateurs vers les cartes SIM numériques et intégrées plutôt que vers les cartes physiques. En fait, Apple a envisagé de supprimer complètement le logement physique de la carte SIM à partir de cette année ou de l’année prochaine pour certains modèles ».

